Qlik lance Qlik Sense Enterprise SaaS sur AWS Marketplace

décembre 2020 par Marc Jacob

Ce lancement est une nouvelle étape dans la relation que Qlik construit avec AWS. Au cours des deux derniers trimestres, Qlik a été désignée partenaire technologique APN d’AWS (AWS advanced Technology Partner). L’entreprise a également été désignée Amazon Redshift Ready grâce à sa plateforme d’analytique et Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) Service Ready pour ses plateformes d’intégration des données et d’analytique.

Les liens renforcés qui existent entre Qlik et AWS incluent désormais une large gamme de certifications et de désignations accordées à la plateforme d’analytique de bout-en-bout de Qlik, notamment :

• La désignation Partenaire technologique APN AWS qui récompense la proposition de valeur de Qlik, sa position et son engagement en vue de fournir des solutions d’intégration des données et d’analytique aux clients sur AWS

• La désignation de Partenaire disposant de la compétence Data & Analytics AWS, reconnaissant les aptitudes de Qlik en matière de collecte, de stockage, de gouvernance et d’analyse des données à l’échelle

• La désignation Amazon Redshift Ready qui confirme la capacité de l’ensemble de la plateforme Qlik à intégrer Amazon Redshift en aidant les clients à charger et à transformer les données prêtes pour l’analyse sur AWS, tout en mettant en place des architectures et des plateformes d’analytique sur AWS

• La désignation AWS Migration Competency indispensable pour les clients qui cherchent à accélérer et simplifier leurs opérations de migration des données et des charges de travail depuis leurs infrastructures traditionnelles vers AWS.

En proposant ses solutions sur AWS Marketplace, Qlik ouvre clairement la voie à son adoption associée à AWS, afin de satisfaire les besoins essentiels des clients en matière d’analytique stratégique.