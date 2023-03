Qlik lance Connector Factory

mars 2023 par Marc Jacob

Qlik® lance Connector Factory afin de répondre aux besoins en évolution constante des entreprises en matière d’analyse et d’intégration des données dans le cloud. Alors qu’ils bénéficient déjà de plus de 250 connecteurs existants, les clients de Qlik pourront, tout au long de 2023, enrichir leurs capacités d’analyse et d’intégration des données avec 100 nouveaux connecteurs pour Qlik Cloud® Data Integration.

Les équipes IT, d’analystes et de data engineers doivent faire face à plus de 400 bases de données et des milliers d’applications packagées et héritées présentes sur le marché, le tout avec des API évoluant sans cesse. En conséquence, ils consacrent beaucoup de temps et de ressources à gérer la complexité des données. Afin de faciliter leur travail, l’équipe de R&D dédiée de Connector Factory s’appuie sur une technologie exclusive qui permet de développer rapidement des connecteurs sur un large éventail de sources les plus utilisées et stratégiques en entreprise, via des API standard.

Cela évite le recours à des intégrations ponctuelles tout en donnant accès à une plus grande quantité de données pour optimiser les analyses et générer une valeur significative sur l’ensemble du cycle de vie des données. La première livraison de nouveaux connecteurs pour Qlik Cloud Data Integration est attendue au cours des deux prochains trimestres. Elle prendra en charge une trentaine d’applications d’entreprise les plus répandues, notamment NetSuite, Workday, SAP SuccessFactors, Salesforce, Epic, Cerner, OSIsoft, ADP, SAP Ariba et HubSpot.

Connector Factory s’inscrit dans la stratégie de Qlik qui concentre ses innovations sur la connexion et l’accès des données provenant de sources essentielles dans l’entreprise en vue de leur analyse et de leur exploitation. Qlik a, depuis longtemps, démontré son expertise dans l’accès et la transformation des données d’applications d’entreprise complexes telles que SAP ou les mainframes pour le déploiement dans tout cloud ou outil analytique, ainsi que sa capacité à fournir des workflows entre applications via Qlik Application Automation.

Avec Connector Factory, Qlik ambitionne d’apporter une connectivité universelle à la gamme croissante d’applications et de sources de données d’entreprise en mode SaaS. La solution offre une valeur supplémentaire grâce à la transmission de données en temps réel vers des référentiels cloud, à l’accès direct pour les outils analytiques et au lien avec les autres applications pour une action immédiate.

Qlik prévoit de continuer à fournir des connecteurs pour Qlik Cloud Data Integration à travers Connector Factory tout au long de l’année, pour prendre en compte de nouvelles sources de données en ayant pour objectif d’offrir une connectivité universelle pour les entreprises.