Qlik fait l’acquisition de RoxAI et étend les capacités d’intelligence artificielle de Qlik Sense avec des fonctions d’alertes avancées et d’automatisation intelligente

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

La solution Ping de RoxAI améliore le retour sur investissement de l’analytique en automatisant la connexion et le workflow entre les analyses, les alertes et les actions

Qlik annonce l’acquisition de RoxAI et de son logiciel d’alertes intelligentes Ping. L’entreprise ajoute ainsi à son offre des fonctions d’automatisation des alertes et des workflows exploitables en libre-service. Ces nouvelles fonctionnalités viennent renforcer la capacité des utilisateurs et des systèmes analytiques à surveiller et gérer proactivement leurs données métier en temps réel de façon à accélérer la prise de décisions basée sur l’analyse.

Les entreprises cherchent à accélérer la création de valeur grâce aux données. Or, ces dernières changent en permanence. Les alertes intelligentes en libre-service de Ping, intégrées à la plateforme analytique de Qlik, peuvent signaler immédiatement aux utilisateurs par mobile, e-mail ou via les réseaux, les changements importants de contexte et de données , afin de déclencher des décisions et actions instantanées. En outre, Ping permet à tout utilisateur de concevoir et de créer ses propres alertes pour ses applications spécifiques – en fonction des tableaux de bord et données déjà disponibles – sans avoir recours à un développeur ou un administrateur.

L’analyse moderne des données recouvre l’intégralité du processus, allant de leur préparation et de leur intégration initiales (Qlik Data Integration) à leur analyse par l’intelligence artificielle (Qlik Sense®), puis à la communication et à la mise en œuvre des découvertes. Avec Qlik Insight Bot™, Qlik accroît déjà la capacité des utilisateurs à explorer les données dans leur workflow par des analyses conversationnelles. Avec RoxAI et Ping, Qlik renforce la capacité à analyser les données en temps réel pour déclencher des actions, au moment où celles-ci peuvent faire la différence pour le succès de l’entreprise.

Qlik prévoit d’intégrer Ping avec les solutions d’automatisation de workflows et de processus robotiques (RPA) par l’intermédiaire d’API, afin d’accélérer encore la création de valeur à partir des données. En outre, il est prévu d’inclure la possibilité d’alertes « de proximité », de sorte que, par exemple, un e-commerçant puisse automatiquement transmettre à un responsable local les analyses de performance dès qu’elles arrivent dans un magasin.

Ping apporte davantage d’intelligence aux utilisateurs de systèmes analytiques grâce aux fonctionnalités suivantes :

Conception et création d’alertes en libre-service, directement dans le tableau de bord analytique

Alertes avancées basées sur les tendances statistiques et l’évaluation des anomalies

Partage prédéfini ou au cas par cas d’alertes entre collaborateurs, directement par mobile ou e-mail

Evaluation de tendances chronologiques avec un référentiel de données historiques

Exploration guidée des données, sur mobile ou ordinateur, en fonction d’alertes, pour aller au-delà des rapports initiaux afin de déclencher des actions immédiates.

RoxAI et Ping sont bien connus pour leur appartenance à l’écosystème de partenaires Qlik. Les utilisateurs savent que cette solution accréditée TED (Trusted Extension Developer) est validée par Qlik pour sa qualité et ses fonctionnalités, qui s’appuient sur les API ouvertes de Qlik. Ping est d’ailleurs déjà en cours de déploiement chez plusieurs clients de Qlik.

Ping est disponible dès à présent et sera proposé sous la forme d’une solution Qlik à valeur ajoutée au cours du premier semestre 2020. En intégrant ces capacités à Qlik Cloud Services et en déclenchant des workflows dans des technologies d’automatisation tierces, Qlik offre la solution la plus robuste et complète pour accélérer la création de valeur à partir des données.