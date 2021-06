Qlik étend son partenariat avec Databricks

juin 2021 par Marc Jacob

Qlik® annonce l’extension de son partenariat avec Databricks grâce au support de Delta Sharing, le nouveau protocole ouvert de Databricks permettant le partage sécurisé des données. Les clients communs pourront tirer avantage de l’intégration étroite de Qlik et Databricks afin de partager des jeux de données et des enseignements pertinents de manière plus rapide et plus sécurisée avec toutes les parties prenantes de leur écosystème dans le cloud ou sur la plateforme de leur choix.

Grâce à Delta Sharing, les clients pourront tirer avantage de Delta Lake de Databricks et du moteur associatif unique de Qlik pour partager des enseignements à fort impact, afin d’améliorer les relations fournisseurs tout au long de la chaîne logistique, de renforcer les interactions avec les prospects et de garantir une satisfaction client qualitative et sur le long terme grâce aux données.

Le partenariat de Qlik avec Databricks s’est développé au cours de l’année écoulée, motivé par un objectif commun : permettre aux clients de maximiser la valeur des données et de l’analytique dans n’importe quel cloud. De la forte intégration globale avec la plateforme d’intégration des données de Qlik à l’annonce récente par Databricks de l’inclusion de la totalité de la plateforme Qlik à la liste de partenaires clés dans le cadre de son association avec Google Cloud, en passant par l’intégration de SQL avec Databricks annoncée à l’automne dernier, les clients savent qu’ils peuvent en toute confiance se reposer la plateforme de bout en bout de Qlik.

La pertinence de l’association entre Qlik et Databricks a été récemment reconnue lors de l’attribution du Databricks ISV Customer Impact Award à Qlik, à l’occasion du Databricks Partner Executive Summit. Ce prix est décerné au partenaire de Databricks ayant excédé les attentes des clients qui, à l’image de J.B. Hunt et Condé Nast, déploient conjointement des solutions Qlik et Databricks afin de transformer leur entreprise.