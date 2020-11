Qlik étend son partenariat stratégique avec Databricks

novembre 2020 par Marc Jacob

Qlik® annonce l’extension de son partenariat stratégique avec Databricks, grâce à l’intégration de Qlik et de la nouvelle capacité SQL Analytics. Cette opération fait partie du partenariat étendu qui inclut déjà l’intégration avec la plateforme d’intégration des données de Qlik. Les clients de Databricks peuvent désormais mettre à profit l’ensemble des capacités de la plateforme d’intégration et d’analytique de bout en bout de Qlik avec l’architecture Lakehouse de Databricks afin d’optimiser l’utilisation et la valeur des données stockées au sein de leur data lake.