Qlik étend les capacités de sa plateforme SaaS

mai 2021 par Marc Jacob

Qlik® annonce une amélioration de l’expérience analytique sur mobile avec le lancement de Qlik Sense® Mobile for SaaS, l’une des quatre principales fonctionnalités qui seront ajoutées au 2e trimestre à sa plateforme SaaS d’intégration des données et analytique. Ces capacités permettront d’atteindre l’Intelligence Active, en passant d’une consommation passive des données à des actions éclairées sur la base d’informations mises à jour en temps réel grâce à une intelligence continue.

Qlik Sense Mobile for SaaS est une application entièrement native sur iOS et Android qui optimise l’expérience utilisateur en proposant une analyse pleinement interactive en ligne et hors ligne, et un système d’alertes intégré pour permettre les actions au moment décisif. Elle fournit des analyses Qlik Sense optimisées pour une consommation sur mobile, avec des améliorations telles qu’un mode objet unique pour la navigation, une barre de sélection intuitive et des applications regroupées au sein d’une collection « mobile » dans le hub. Grâce au moteur associatif de Qlik qui fonctionne directement sur les appareils mobiles, la plateforme permet une exploration des données entièrement interactive et donne aux travailleurs nomades la possibilité de répondre à des questions même imprévues dans n’importe quel environnement. Les alertes intégrées avec des notifications push avertissent les utilisateurs sur les changements importants opérés dans leurs données, afin qu’ils puissent réagir en temps réel.

Dans le cadre de son récent rapport intitulé « Mobile Analytics and Data Value Index »*, Ventana Research a décerné à Qlik la première place du classement global des Value Index Leaders, référençant l’entreprise comme exemplaire dans les catégories produit et expérience client. À la différence de Qlik, la plupart des outils de business intelligence (BI) et de visualisation s’appuient sur une technologie basée sur les requêtes et fournissent uniquement des visuels relativement statiques prédéfinis sur les appareils mobiles, auxquels manque ce qui ajoute le plus de valeur : les enseignements et les réponses aux questions imprévues, quel que soit le moment ou l’endroit où celles-ci surgissent. Qlik Sense Mobile for SaaS étend au cloud l’expérience analytique sur mobile, pour fournir des informations essentielles à encore plus de salariés en mobilité.

« En 2018, Leroy Merlin Brésil a initié un processus de transformation ambitieux et innovant basé sur les données en signant un partenariat avec Qlik pour les initiatives en matière d’analytique et d’Intelligence Active, » déclare Jeremy Chatelain, Head of Data, Analytics and Data Science chez Leroy Merlin. « En 2021, poussés par le succès indiscutable du programme, nous avons choisi Qlik Sense SaaS pour quatre raisons principales : améliorer la rapidité de déploiement, promouvoir la simplicité, réduire les coûts liés au déploiement et améliorer l’expérience pour tous les utilisateurs – à la fois en backend et pour ceux qui sont en contact avec la clientèle en magasins. »

Les autres fonctionnalités clés qui seront ajoutées au 2e trimestre pour permettre aux clients d’atteindre l’Intelligence Active incluent :

Collaborative Notes

Collaborative Notes permettra aux équipes dispersées de collaborer sur l’ensemble du processus analytique, depuis la collecte initiale de données jusqu’à la conception de tableaux de bord, l’obtention de résultats et l’exploration continue des données. Collaborative Notes facilitera la tâche des utilisateurs qui souhaitent ajouter une perspective humaine directement au cœur des processus analytique en prenant des snapshots de l’analyse, en ajoutant une narration et un contexte à l’analyse ou en créant des discussions pour une interaction entre utilisateurs autour de la donnée. Les utilisateurs pourront mentionner et inviter d’autres personnes à se joindre aux discussions, créant ainsi des trames collaboratives pour une communication temps réel (synchrone) et hors ligne (asynchrone).

Hybrid Data Delivery

Afin de donner la possibilité de créer des pipelines analytiques temps réel, Qlik fournira des capacités de Hybrid Data Delivery, le premier d’une série du nouveaux Qlik Cloud Data Services. Ces capacités initiales permettront de créer et de gérer des ensembles de données mis à jour automatiquement et en quasi-temps réel à mesure que les sources de données évoluent, permettant ainsi la BI active dans les déploiements de Qlik Sense SaaS. Cette dernière capacité vient renforcer la vision de Qlik qui consiste à acheminer les données pertinentes d’une entreprise de manière fluide vers le cloud, via des pipelines analytiques, pour une analyse en temps réel. Cette fonctionnalité fait suite au lancement de Qlik Data Catalog dans le cloud au 1er trimestre 2021.

Self-Service Reporting

Cette nouvelle capacité permettra aux utilisateurs de planifier l’envoi d’un graphique ou d’un tableau de bord en format pdf via e-mail, lorsque ceux-ci contiennent des données pertinentes. Les options de planification incluront un abonnement mensuel ou hebdomadaire à des graphiques spécifiques en fonction des préférences en termes de jour et d’heure, ainsi qu’un lien redirigeant vers l’analyse. C’est la première de plusieurs nouvelles capacités de reporting SaaS prévues pour 2021 qui serviront à acheminer des analyses de Mode 1 et 2 vers une plateforme et une expérience utilisateur uniques dans le cloud.