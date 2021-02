Qlik classé pour la 11ème année consécutive parmi les « Leaders » dans l’étude Magic Quadrant de Gartner consacré aux plateformes d’analyse et de Business Intelligence

février 2021 par Marc Jacob

Qlik offre la seule plateforme ouverte et complète d’intégration de données et d’analyse, ainsi qu’un ensemble robuste d’outils analytiques SaaS qui, conjointement, tiennent la promesse de l’Intelligence Active. Cette intelligence continue, provient d’informations actualisées en temps réel, afin d’inciter à passer immédiatement à l’action. Ses clients peuvent ainsi bénéficier de plateformes d’analyse ouvertes et modernes, qui les aident à valoriser au maximum les données dans le cloud et dans l’ensemble de leur entreprise, sans se sentir captifs ni contraints. L’approche de Qlik et ses capacités de plateforme sans équivalent ont encore progressé significativement en 2020 :

• Lancement d’une gamme étendue de capacités intégrées d’analyse augmentée, parmi lesquels divers perfectionnements apportés à Insight Advisor, l’assistant dédié à l’intelligence artificielle entièrement intégré de Qlik, qui offre une expérience d’analyse conversationnelle, une nouvelle logique métier pour la suggestion d’enseignements personnalisés, le traitement du langage naturel ainsi que des fonctions avancées de calcul.

• Intégration d’alertes de données intelligentes directement dans Qlik Sense®, qui permet aux entreprises d’effectuer une gestion proactive par exception et de réagir rapidement aux problèmes qui se posent, en leur apportant des capacités de calcul et d’étude de tendances pour les aider à identifier les écarts et les anomalies.

• Acquisitions stratégiques de Blendr.io et Knarr Analytics. Blendr.io améliore la disponibilité des données pour leur analyse grâce à l’orchestration transparente de centaines d’applications SaaS. De son côté, Knarr Analytics fournit la base d’une collaboration en temps réel entre des utilisateurs multiples, éliminant ainsi les obstacles entre ceux qui produisent les données et ceux qui les consomment afin d’élargir à l’ensemble de l’entreprise la prise de décision pilotée par la donnée.

« La donnée est inscrite dans l’ADN de Novartis. Le défi auquel nous étions confrontés consistait à trouver une plateforme qui permette à tous les départements de notre entreprise de valoriser constamment notre chaîne de données », témoigne Loïc Giraud, Business Analytics COE Lead chez Novartis. « Nous ne saurions trop souligner le rôle de Qlik pour concrétiser nos ambitions en matière de données. La plateforme a non seulement renforcé sur le plan numérique, optimisé et étendu des aspects existants de notre activité mais elle nous aide aussi à ouvrir de nouvelles opportunités et appuie la transformation numérique de l’entreprise dans son ensemble. »

Qlik a lancé un certain nombre de nouveaux outils et programmes de succès client en 2020, pour s’aligner sur les stratégies et agendas de ses clients afin de les accompagner vers des solutions analytiques dans le cloud. Il s’agit notamment d’une solution directe permettant aux utilisateurs de QlikView® d’adopter Qlik Sense Enterprise SaaS, avec la possibilité d’héberger leurs applications QlikView dans le cloud. Qlik facilite également l’intégration de données sur site sur les plateformes analytiques cloud avec le lancement de Qlik DataTransfer™, un outil léger et simple d’utilisation, qui transmet en toute sécurité des données actualisées et prêtes à être analysées aux applications SaaS de Qlik Sense.

* Gartner, Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, James Richardson, Rita L. Sallam, Kurt Schlegel, Austin Kronz, Julian Sun, 15 février 2021.