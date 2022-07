Qlik annonce la prise en charge d’Amazon Redshift Serverless

juillet 2022 par Marc Jacob

Qlik® annonce la prise en charge du data warehouse dans le cloud Amazon Redshift Serverless, grâce à des intégrations pour la plateforme analytique cloud Qlik Sense® et la plateforme Qlik Data Integration. Alors que les entreprises cherchent à activer leurs sources de données essentielles telles que les systèmes SAP et mainframes pour l’analytique dans le cloud à grande échelle, elles pourront désormais s’appuyer sur les solutions de Qlik aux côtés d’Amazon Redshift Serverless afin de fournir des données pertinentes et opportunes à leurs utilisateurs métiers lorsqu’ils en ont le plus besoin pour prendre des décisions.