Qlik annonce la disponibilité de Qlik Alerting, plateforme d’alerte intelligente conçue pour Qlik Sense

mai 2020 par Marc Jacob

Qlik annonce la disponibilité de Qlik Alerting™, plateforme d’alerte intelligente conçue pour Qlik Sense®. Qlik Alerting fournit des alertes exploitables, en libre-service et centralisées, améliorant ainsi la capacité des clients à monitorer de manière proactive leurs données d’entreprise et à agir au bon moment sur la base des informations obtenues.

Les entreprises sont désireuses d’accroître leur valeur grâce aux données, mais les données ne cessant d’évoluer, il arrive que certains enseignements clés soient identifiés trop tard. Avec Qlik Alerting, Qlik offre la possibilité de générer des alertes axées sur les données en temps réel pour une intervention immédiate, là où cela aura le plus d’impact sur les résultats de l’entreprise. L’analyse moderne des données telle que proposée par Qlik englobe le cycle de vie complet des données, de la préparation et l’intégration de ces dernières (Qlik Data Integration) à l’obtention d’insights basés sur l’IA (Qlik Sense) jusqu’au partage et la mise en œuvre opérationnelle des résultats (Qlik Alerting).

Contrairement à de simples notifications basées sur des visualisations, Qlik Alerting s’appuie sur le moteur associatif de Qlik afin de fournir des alertes contextuelles pour l’ensemble des données, offrant ainsi aux utilisateurs métiers des enseignements opportuns, au moment où ils doivent agir. Qlik Alerting englobe notamment des critères d’alertes sophistiquées basés sur des tendances et des calculs statistiques avancés, des comparaisons et des variations en pourcentage, des tests logiques imbriqués, des fonctions de drill par dimension, etc. Qlik Alerting propose des alertes en libre-service, en gestion centralisée, et à l’échelle de toute l’entreprise, transmises par e-mail et via une application mobile dédiée. Et la valeur ajoutée de la plateforme ne s’arrête pas là : elle donne aux utilisateurs la possibilité de gérer par exception et réduit la « lassitude d’utilisation de dashboards » en orientant directement les utilisateurs vers les bons tableaux de bords et les bonnes analyses, en appliquant les bonnes sélections pour le suivi et la prise d’actions.

Parmi les fonctionnalités d’alerte à venir figurent l’intégration avec des solutions d’automatisation robotisée des workflows et des processus via des API, qui permettront d’accroître encore plus rapidement la valeur des données clients, ainsi que des « alertes de proximité », qui donneront par exemple la possibilité à un retailer d’envoyer automatiquement à un responsable régional des analyses de performance lorsqu’il se rend dans un magasin.