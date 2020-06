Qlik annonce QlikWorld Online les 24 et 25 juin en version virtuelle

juin 2020 par Marc Jacob

Qlik annonce QlikWorld, son événement annuel, les 24 et 25 juin 2020 qui se tiendra, cette année, dans un format virtuel. L’objectif de cet événement est de parcourir l’ensemble des thématiques de Qlik qui permettent aux entreprises de se transformer grâce à l’analytique et la data, de s’entretenir avec les principaux porte-paroles ou encore de découvrir de nouveaux témoignages clients.

Au cours de ces deux journées exceptionnelles, les participants pourront assister à de nombreuses manifestations telles que des keynotes ou des tables-rondes, notamment :

• « La donnée nous concerne tous » : lors de cette keynote, Mike Capone, CEO de Qlik, expliquera ce qu’est une relation vraiment ouverte avec la donnée et s’exprimera sur l’engagement de Qlik à apporter les meilleures solutions pour accompagner la transformation des entreprises et de notre société.

• « Des données à l’action, grâce aux insights » : Tout est une question de données, d’insights et d’actions ! Il s’agit surtout de relier tous ces éléments. Rick Jackson, Qlik Chief Marketing Officer, Qlik et James Fisher, Chief Product Officer, Qlik exploreront la plateforme de bout en bout la plus complète du marché, qui réinvente les règles tout en offrant une agilité optimale.

• « Accélérer la création de valeur dans l’entreprise grâce à la transformation des données : perspectives du marché » : Poornima Ramaswamy, Executive Vice-President, Strategic Clients, Qlik et Dan Vesset, Group Vice President, Analytics and Information Management, IDC échangeront sur les nouvelles tendances dans le domaine de la BI, notamment sur la façon dont les entreprises optimisent leur pipeline de données pour déceler des informations plus pertinentes et générer ainsi de meilleurs résultats.

• Sans oublier des sessions spécialisées consacrées à la plateforme Qlik d’intégration et d’analyse des données.

Au total, ce sont plus de 110 « stands virtuels » qui seront déployés pour échanger sur des sujets tels que la Data Governance, la Data Literacy, les produits Qlik View et Qlik Sense, etc. Enfin, un espace dédié, la Data Discovery Zone, sera également mis en place pour faciliter les déplacements des participants entre les « stands virtuels ».

Pour découvrir le programme détaillé de cette édition 2020 et s’inscrire : https://go.qlik.com/FR-2020-QlikWor...