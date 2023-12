Qlik acquiert Mozaic Data

décembre 2023 par Marc Jacob

L’intégration de Mozaic au sein du portefeuille de Qlik constitue une approche transformatrice de la gestion des données en tant que produit. « Les entreprises cherchent de plus en plus à créer des produits data centrés sur des domaines et qui transcendent l’intégration et la qualité des données, une approche qui suscite une forte attente auprès des entreprises », explique Stewart Bond, Vice President, Data Intelligence and Integration Software du cabinet IDC. « En mettant l’accent sur la qualité et la gouvernance des données pour incarner le concept de produits data, les offres de Qlik affichent une maturité qui correspond parfaitement aux besoins actuels des entreprises. »

Sharad Kumar, fondateur de Mozaic, rejoint Qlik au poste de Regional Head of Data Integration and Quality. Son expertise renforce les capacités d’innovation de Qlik afin de développer une solution de catalogage de produits data (Data Product Catalog) de nouvelle génération, et permet aux entreprises d’extraire davantage de valeur de leurs données avec rapidité et efficacité.

L’approche innovante de Mozaic en matière d’expérience des produits data s’appuie sur les principes de l’architecture décentralisée. La technologie permet aux organisations de créer, sécuriser, gouverner, déployer et gérer des produits data par domaine dans le cloud. Ces derniers peuvent être découverts par le biais d’une marketplace et accessibles via un large éventail de modèles de consommation, diversifiant ainsi les cas d’usage métier.

Cette acquisition devrait accélérer le déploiement et l’utilisation des données dans les entreprises qui utilisent des plateformes cloud telles que Amazon Redshift, Databricks, Google BigQuery, Microsoft Fabric et Snowflake. Selon la Harvard Business Review, le traitement des données en tant que produit permet d’accélérer de 90 % la mise en œuvre de nouveaux cas d’usage et de réduire de 30 % le coût total de possession.

Avec cette acquisition, Qlik confirme son engagement à fournir des solutions de données de bout en bout en intégrant la technologie de Mozaic en toute transparence dans le but d’améliorer de façon globale l’expérience de consommation des données des entreprises.