Qualys annonce le décès de son CEO Philippe Courtot

juin 2021 par Marc Jacob

C’est avec une profonde tristesse que Qualys, Inc., annonce le décès de Philippe Courtot, ancien PDG, président et dirigeant de la société depuis 20 ans. Philippe est décédé le 5 juin à l’âge de 76 ans.

Philippe a mené Qualys à travers un parcours remarquable et en a fait un fournisseur leader de solutions de sécurité et de conformité des informations basées sur le cloud. Philippe a initialement investi dans Qualys en 1999 lors de la création de l’entreprise, puis est devenu PDG en mars 2001. Philippe a apporté une vision à l’entreprise qui était unique dès le début : créer une plate-forme de livraison cloud qui permettrait l’analyse de n’importe quel réseau. au niveau mondial. Il entreprend alors de le créer. Alors que l’entreprise continuait d’innover et que l’adoption par les clients augmentait, il a dirigé les efforts visant à rendre l’entreprise publique en 2012, en tant que service cloud par abonnement qui a permis aux organisations d’identifier les risques de sécurité et de les protéger des cyberattaques. Sous sa direction, l’entreprise est devenue une entreprise bien gérée et rentable appréciée des investisseurs et offrant des carrières à des milliers de personnes à travers le monde.

« Philippe était mon mentor et conseiller ; toute l’équipe Qualys et moi-même sommes profondément attristés par son décès, et nos pensées et nos prières accompagnent sa famille », a déclaré Sumedh Thakar, président-directeur général de Qualys. « Nous sommes éternellement reconnaissants envers Philippe pour son leadership exceptionnel, sa vision et sa passion pour aider les entreprises clientes avec des solutions pratiques aux plus grands défis en matière de sécurité. Il s’est engagé à faciliter la vie de tous, des analystes de sécurité aux RSSI.

Sandra E. Bergeron, administratrice principale indépendante de Qualys, a déclaré : « Le conseil d’administration et l’entreprise sont incroyablement attristés par la perte de Philippe. Il était un leader transformationnel passionné par les affaires et la cybersécurité, qui se souciait profondément de Qualys et de ses employés. Nous sommes impatients de lui rendre hommage en continuant à développer l’entreprise sur la base de sa vision. »

Philippe est né en France en 1944 et a commencé sa carrière dans la vente de mini-ordinateurs. Il est arrivé aux États-Unis en 1981 et est devenu PDG de Thomson CGR Medical en 1986, où il a reçu le prix Benjamin Franklin pour la création d’une campagne publicitaire nationale faisant la promotion de la sensibilisation et des avantages vitaux de la mammographie.

En 1988, Philippe a fondé cc:Mail et en a fait le fournisseur de plate-forme de courrier électronique dominant, obtenant une part de marché de 40 % avant de le vendre à Lotus en 1991. En 1993, Philippe a été nommé président et chef de la direction de la société d’extraction de connaissances d’entreprise Verity, diriger la société par le biais d’un premier appel public à l’épargne en 1995 avant de se retirer deux ans plus tard et de rejoindre Signio. Il a dirigé Signio grâce à une acquisition par VeriSign.

Philippe a également travaillé pour étendre et soutenir le rôle de l’industrie de la sécurité plus largement et a contribué à soutenir la fondation de la Cloud Security Alliance en 2008, fondant le Trustworthy Internet Movement et le CSO Interchange. Il était également administrateur de l’Internet Society. Il a reçu le Decade of Vision Leadership Award de la Cloud Security Alliance en 2019 et a été honoré du prix Benefactor de la International Systems and Security Association (ISSA) Education Foundation pour son soutien à la cybersécurité et à l’éducation à la cybersécurité en 2020.