Qarnot obtient la certification ISO 27001

janvier 2022 par Marc Jacob

Qarnot obtient la certification ISO 27001:2017 pour son infrastructure et sa plateforme de calcul Q·ware, un gage de qualité et de fiabilité en matière de sécurité de l’information.

La certification ISO 27001 est la norme de référence internationale en matière de bonnes pratiques du « Système de Management de la Sécurité de l’Information » (SMSI).

La mise en œuvre de cette norme certifie le management de la sécurité d’actifs sensibles tels que les données financières, les documents de propriété intellectuelle, les données relatives au personnel ou les informations confiées par des tiers.

C’est une étape importante et une véritable reconnaissance de la qualité du travail de toute l’équipe Qarnot. Elle nous permet de répondre aux plus hautes exigences en matière de sécurité pour nos clients. Aussi, nous sommes déjà à l’œuvre pour obtenir de nouvelles certifications, notamment en matière d’énergie et d’empreinte carbone.