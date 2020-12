Qarnot accélère sur le marché du HPC

décembre 2020 par Marc Jacob

Un nouvel entrepôt, 7000 nouveaux coeurs de calcul installés

Qarnot accélère dans le déploiement de son infrastructure. Dans le cadre de la joint venture ScaleMax (voir “à propos” ci-dessous) avec le Groupe Casino, un nouvel entrepôt du groupe, près de Saint-Etienne, a été équipé de plus de 7000 nouveaux cœurs. Des processeurs Ryzen et Ryzen Threadripper, de notre partenaire technologique AMD viennent donc compléter le parc Qarnot. « Nous sommes ravis de nous associer à Qarnot avec notre dernière technologie de processeurs : plus de cœurs, plus de cache et plus de puissance de calcul pour repousser les limites du calcul haute performance » déclare Roger Benson, Senior Director, Commercial EMEA chez AMD. A la suite de sa levée de fonds réussie en mars, Qarnot a recruté 15 personnes en CDI depuis le premier confinement. Ces renforts portent déjà leurs fruits, le carnet de commande s’étoffe semaine après semaine, l’infrastructure s’agrandit en conséquence.

Relever un défi technologique majeur : le rendu des Minions 2

Illumination, filiale d’Universal Pictures International, a retenu Qarnot pour le calcul des images du long métrage d’animation de renommée internationale, Minions 2 : il était une fois Gru. Les équipes Qarnot ont relevé un défi technique majeur pour une toute première collaboration, en mobilisant plus de 15 000 cœurs de calcul en trois semaines. Quatre mois de calculs intensifs ont permis à Qarnot d’effectuer les rendus du très attendu deuxième volet du film d’animation (6,6 millions d’entrées en France pour le premier). Acteur majeur du calcul haute-performance depuis près de dix ans, Qarnot a assis sa réputation dans les domaines bancaires et de l’animation 3D notamment. Une expertise recherchée par ses clients, à l’image de Bruno Mahé, Head of Technology chez Illumination : « Nous avons été séduits par la réactivité et l’expertise de Qarnot qui nous a permis d’utiliser notre moteur de rendu sur plus de 15 000 cœurs de calculs pendant 4 mois ».

Nouveaux secteurs et scalabilité de la plateforme de distribution des calculs ADN de Qarnot depuis sa création il y a dix ans, la R&D reste la clef de voûte de l’entreprise. L’un des chantiers majeurs du moment vise la scalabilité de la plateforme de distribution des calculs Qarnot, le Q·Ware, pour qu’elle puisse absorber davantage de clients sur une grille élargie, tout en gardant des exigences de sécurité et d’efficience maximales. Une nouvelle équipe R&D de 5 ingénieurs a également été missionnée pour diversifier les domaines d’activité de Qarnot, et proposer ses services dans de nouveaux secteurs : intelligence artificielle, machine learning, recherche médicale, appareillage moléculaire, prévisions météorologiques, mécanique des fluides… Par ailleurs, Qarnot a réussi à consolider ses relations commerciales avec ses clients comme BNP Paribas depuis cinq ans, et à en construire de nouvelles, à l’image de Natixis ou la Société Générale, qui ont récemment fait confiance à Qarnot pour leurs calculs d’analyses de risques.

« 2021, une année très prometteuse »

Le développement français laisse augurer à Qarnot des années de croissance intense. L’entreprise vise également l’export et a d’ores et déjà ciblé l’Europe du Nord et l’Allemagne, où haute-technologie, solutions environnementales, et innovation sont les préoccupations cardinales dans la reprise économique.