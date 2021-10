QAD annonce la dernière version de sa solution QAD Adaptive ERP

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

QAD Adaptive ERP combine les solutions ERP et Supply Chain avec une plateforme moderne dans le cloud, pour accompagner les industriels à mieux identifier et gérer les changements dans leur secteur d’activité.

Les dernières améliorations apportées à l’ERP simplifient notamment la gestion des fournisseurs, l’approvisionnement des produits et améliorent l’expérience globale des utilisateurs.

QAD Inc. annonce avoir apporté de récentes améliorations à sa solution QAD Adaptive ERP, avec notamment deux fonctionnalités majeures : QAD Supplier Relationship Management et QAD Sourcing.

Basée sur l’acquisition d’Allocation Network par QAD, la nouvelle solution QAD Supplier Relationship Management pour la gestion des relations fournisseurs, offre aux fabricants et à leurs fournisseurs un point d’entrée unique pour faciliter la communication en temps réel, améliorer les processus de supply chain et réduire les risques liés aux approvisionnements entrants. Cette solution améliore en plus de la gestion de la qualité des fournisseurs, la gestion des contrats et les performances des fournisseurs.

L’autre nouvelle solution, QAD Sourcing, quant à elle, ajoute de nouvelles fonctionnalités pour automatiser davantage le processus “source to contract”. Cela permet notamment aux acheteurs de mieux s’approvisionner en matériaux directs et de gagner un temps précieux lors de l’achat de produits et services de faible valeur ou hautement standardisés qui ne nécessitent pas de communications détaillées avec les fournisseurs. D’autres fonctionnalités ont également été ajoutées à la solution QAD Adaptive ERP :

Adaptive UX améliore l’interface et l’expérience utilisateur fournie par QAD et s’appuie sur une technologie de BI (Business Intelligence) intégrée qui permet à l’utilisateur de consulter les modifications et les mises à jour récentes pour une expérience personnalisée.

QAD Enterprise Platform intègre de nouvelles options ainsi que des applications low code/no code pour faciliter la mise à niveaux et l’enrichissement des solutions ERP et ainsi maximiser le ROI.

Outre les dernières mises à jour de QAD Adaptive ERP, la société dévoile des mises à jour dans d’autres solutions connexes de son portefeuille QAD Adaptive Applications, dont :

QAD DynaSys DSCP introduit la planification des promotions pour les fabricants de biens de consommation afin d’échanger électroniquement des données promotionnelles avec les détaillants et de gérer le cycle de vie complet d’une promotion, du concept à l’exécution. Les planificateurs peuvent ainsi améliorer la programmation des promotions, accroître la rentabilité et mieux respecter les contraintes budgétaires.

QAD EQMS permet aux responsables de mieux comprendre quel est le niveau de formation des différents collaborateurs et comment accompagner leur montée en compétence.

QAD Precision Global Trade and Transportation Execution a également ajouté une nouvelle fonctionnalité pour les zones de commerce extérieur permettant aux fabricants et aux distributeurs de les établir, de les gérer (y compris les opérations d’entreposage sous douane) et de réduire les coûts d’importation et d’améliorer la vitesse de la chaîne logistique.