PwC France et Maghreb reçoit le Prix du « Best Consulting CCH® Tagetik Partner 2020 » en France

avril 2021 par Marc Jacob

Le cabinet de conseil et d’audit PwC France et Maghreb a reçu hier par Wolters Kluwer le Prix du « Best Consulting CCH Tagetik Partner 2020 » en France.

Remis hier lors d’une cérémonie digitale pour « les partenaires CCH Tagetik France », ce prix est avant tout l’occasion de reconnaître l’investissement des équipes du cabinet PwC France et Maghreb dans ce partenariat stratégique lancé en 2007. Ce prix vient récompenser la qualité de l’accompagnement et de l’expertise du cabinet notamment en matière de déploiement de la solution CCH Tagetik au sein des entreprises clientes.

Le partenariat s’est d’autant plus renforcé en 2020 malgré la crise sanitaire, du fait de plusieurs projets d’envergure en matière d’élaboration budgétaire, de consolidation statutaire et de reporting financier. Les équipes de Wolters Kluwer et de PwC France et Maghreb interviennent conjointement à toutes les étapes d’un projet : du conseil en matière de transformation de la fonction finance jusqu’à l’accompagnement opérationnel durant les phases de conception, transfert de compétences et déploiement.

« Nous sommes très heureux d’attribuer ce prix aux équipes de PwC France et Maghreb avec lesquelles nous prenons plaisir à travailler. L’année passée fut très particulière pour nos clients mais grâce à nos partenaires, et notamment PwC, nous avons pu concrétiser de beaux projets tout en valorisant les compétences de nos équipes respectives. Nous espérons que 2021 sera couronné d’autres succès qui renforceront encore notre collaboration ! », commente Laurence Yvon, VP Regional Director France, CCH Tagetik chez Wolters Kluwer.

À propos de Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) est un leader mondial des services d’information et des solutions à destination des professionnels de la santé, de la fiscalité et de la comptabilité, de la gouvernance, des risques et de la conformité, de la finance et du droit. Nous accompagnons quotidiennement nos clients dans leurs prises de décisions stratégiques en leur fournissant des solutions expertes associant de fortes connaissances à des technologies et services dédiés.

Wolters Kluwer a enregistré en 2020 un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros. Le groupe sert des clients dans plus de 180 pays, est implanté dans plus de 40 pays et emploie environ 19 200 collaborateurs à l’échelle mondiale. L’entreprise est domiciliée à Alphen-sur-le-Rhin, aux Pays-Bas.

Les actions de Wolters Kluwer sont cotées sur Euronext Amsterdam (WKL) et figurent aux indices AEX et Euronext 100. Wolters Kluwer a mis en place un programme d’American Depositary Receipt (ADR) parrainé de niveau 1. Les ADR sont négociés sur le marché hors-cote aux États-Unis (WTKWY).