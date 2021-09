PwC France et Maghreb lance la plateforme Threat Watch, un nouveau dispositif d’anticipation et de gestion de crise pour accompagner les entreprises

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

A l’occasion du Forum International de la Cybersécurité (FIC) "pour une cybersécurité coopérative et collaborative", le cabinet de conseil et d’audit PwC France et Maghreb dévoile Threat Watch, une plateforme digitale pour accompagner les entreprises dans l’anticipation des menaces croissantes auxquelles elles font face. Ces attaques ont souvent de lourdes conséquences pouvant mettre en cause la pérennité même de l’entreprise. En effet, selon une récente étude¹ du cabinet, 49% des entreprises victimes de cyberattaques ont vu leur cours de Bourse se réduire d’en moyenne 18% en un an après l’annonce de l’incident.

Le manque de préparation des entreprises reste bien souvent la raison principale pour laquelle ces risques se transforment en véritables crises auxquelles peu d’entre elles échappent aujourd’hui. Elles ont ainsi eu tendance à miser sur une stratégie sécuritaire plus curative que préventive.

Face à ces menaces plurielles et hybrides, l’anticipation est plus que jamais le meilleur moyen de défense. Afin d’accompagner ces entreprises dans l’identification des menaces existantes et dans l’élaboration de réponses les plus efficaces possibles, PwC France et Maghreb met à leur disposition son outil de veille stratégique et de surveillance Threat Watch.

Threat Watch : un dispositif inédit d’anticipation et de gestion de crise

Cette plateforme de monitoring des risques cyber et non cyber, élaborée par les équipes Cyber Intelligence du cabinet permet d’apporter une cartographie globale à 360° de tous les risques inhérents à l’activité et au secteur d’une entreprise². Toutes les informations disponibles sur Threat Watch sont sélectionnées, triées et qualifiées par les experts en continu. Doté d’un large choix de filtres, le site permet aux entreprises de bénéficier d’une interface personnalisée, en fonction de leurs enjeux. Un système d’alertes permet d’être notifié en temps réel, de toute nouvelle actualité ou contenu produit par le cabinet. Il est également possible de contacter les experts PwC afin d’orienter la production de contenu sur des recherches approfondies.

Cette approche transversale associe la collecte d’informations à l’analyse concrète des besoins propres à l’organisation :

• Connaissance fine de l’environnement de l’entreprise

• Mesure précise du niveau d’exposition en temps réel

• Détection des signaux faibles

• Analyse personnalisée de la situation et échanges avec les experts PwC

Après la phase d’analyse composée de trois niveaux, stratégique, tactique et opérationnelle, une équipe pluridisciplinaire de 150 experts met toutes ses compétences au service des entreprises. Spécialisés en gestion de risque, cybersécurité, intelligence économique, droit : ils interviennent dans la phase de conseil et d’accompagnement pour aider les entreprises à définir la meilleure stratégie pour réagir face aux risques identifiés, et garantir une meilleure compétitivité.