PushManager sort une version v6 et conforte sa souveraineté Nationale

PushManager sort une version v6 et conforte sa souveraineté Nationale

juillet 2020 par Marc Jacob

PushManager sort une version v6 et conforte sa souveraineté Nationale Boulogne-Billancourt, 20 Juillet 2020. Cet été, PushManager propose une version V6 dans les environnements clients en SaaS, 100% revue et hébergée en France.

Plus que jamais à l’écoute de ses clients et des évolutions du marché, cette Version 6 propose un design épuré, une ergonomie simplifiée et de nouvelles fonctionnalités liées à Android Enterprise comme la gestion de la séparation de l’espace professionnel/personnel des terminaux et des applications ainsi qu’une activation à distance simplifiée par SMS en s’appuyant sur la sécurité offerte par l’architecture de Google. Désormais, plus besoin de créer de compte Google pour enrôler les terminaux. De plus, les applications publiques sont mises à jour directement depuis le store applicatif du Google Play for Work, dédié au monde de l’entreprise.

En regardant l’état du parc client en mode SaaS, PushManager observe une réelle tendance concernant l’augmentation significative du nombre d’activations des terminaux Android (en passant de 30% à 40% du parc en mode SaaS). Les clients n’hésitent plus à s’équiper de solution EMM. En effet, jusqu’à il y a peu, la tendance montrait que les clients dotés de terminaux Apple avait plus de facilités à se doter d’une solution de gestion, mais la situation tend à s’équilibrer avec la remontée en proportion de l’activation des terminaux Android ces derniers mois.

En effet, Les entreprises et organisations peuvent désormais gérer, administrer et sécuriser l’intégralités des tablettes et smartphones de leurs collaborateurs, sans distinction d’OS et de constructeurs grâce à une solution entièrement hébergée, pensée, développée et supportée en France.

Avec un nombre croissant de souscripteurs parmi des collectivités, de mairies, PME et Entreprises de tailles intermédiaires, la solution PushManager confirme sa position en tant que solution dédiée aux entreprises Française. Nul besoin de chercher loin, tout se passe à Nantes où PushManager développe une solution 100% française.

En complément, c’est tout un écosystème qui se crée autour de cette initiative. En effet, CrossCall, constructeur de terminaux endurcis, une des licornes Française, ainsi que Logitud et Streamwide, deux éditeurs de logiciels de sécurité ; proposent désormais une offre souveraine pour toutes les entreprises et collectivités qui souhaitent garantir la souveraineté de leurs données.