Pure Storage s’associe à Meta pour le SuperCluster d’Intelligence Artificielle autour de la recherche (RSC)

janvier 2022 par Marc Jacob

Dans un document publié hier, Meta annonce le lancement du RSC, un superordinateur conçu pour donner à ses chercheurs dans le domaine de l’IA les moyens de bâtir des modèles d’intelligence artificielle nouveaux et améliorés, capables d’apprendre à partir de milliards d’exemples, de travailler avec des centaines de langages différents, d’analyser ensemble et en continu des textes, des images et des vidéos, de développer de nouveaux outils de réalité augmentée et bien plus encore.

Le RSC représente une avancée inédite pour la conception de technologies destinées à alimenter le métavers, la future principale plateforme informatique de Meta, au sein de laquelle les applications et produits pilotés par l’IA joueront un rôle majeur.

Meta a choisi de s’associer à Pure Storage, car elle avait besoin d’un partenaire capable de fournir les capacités de stockage robustes et évolutives pour alimenter le RSC. Grâce aux solutions FlashArrayTM et FlashBlade®, le RSC bénéficiera de performances inégalées qui lui permettront d’analyser rapidement des données structurées et non structurées, conformément aux principes fondamentaux de Pure que sont la simplicité, la fiabilité et la durabilité.

Pure est depuis longtemps un fournisseur technologique de Meta et a participé à la conception de la première génération d’infrastructure de recherche appliquée à l’IA de Meta en 2017. Depuis, les deux acteurs ont poursuivi leur partenariat et le RSC n’est que le dernier exemple de la manière dont Pure Storage permet à Meta d’accomplir ses objectifs en matière de recherche dans le domaine de l’IA.

Le portefeuille de Pure permet de supporter des charges de travail d’IA à grande échelle, grâce à des solutions performantes et optimisées sur le plan architectural, au sein d’espaces réduits et respectueux de l’environnement, ce qui permet aux clients de traiter des quantités massives de données provenant de sources structurées et non structurées avec rapidité, fiabilité et efficacité. Le RSC de Meta tirera avantage des solutions suivantes :

● FlashArray//C est une plateforme haute capacité destinée aux grandes entreprises qui offre une consolidation extrême, une disponibilité éprouvée à 99,9999 % et une latence homogène à la milliseconde près pour les environnements les plus exigeants. Son architecture unique basée sur QLC permet de satisfaire les besoins exigeants de l’environnement du RSC en matière de performance, de puissance, de densité et de capacité.

● FlashBlade est la solution 100 % flash la plus avancée du secteur pour la consolidation du stockage rapide de fichiers et de données objet. Elle est dotée d’une plateforme massivement parallèle, capable de fournir des performances ultra-rapides pour des milliards d’objets et de fichiers.