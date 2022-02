Pure Storage modernise son programme partenaires

février 2022 par Marc Jacob

Pure Storage annonce une série de nouvelles mises à jour et de nouveaux avantages pour son programme partenaires. Ces améliorations reflètent la manière dont la stratégie et le portefeuille de solutions de Pure, axés sur les services, permettent d’atteindre de nouveaux niveaux de flexibilité, d’agilité, de transparence et de simplicité pour les partenaires.

Depuis sa création, Pure a toujours reposé sur un modèle de distribution 100% indirect, et la mise en place d’un programme de classe mondiale est un aspect essentiel de sa réussite. Pure apporte des améliorations continues au programme en s’appuyant sur les commentaires des partenaires, les besoins des clients et sa stratégie d’entreprise. Ces évolutions aident les partenaires à mener des activités plus rapides, plus intelligentes et plus innovantes.

Les dernières mises à jour du programme partenaires incluent la capacité pour ces derniers de participer à des voies d’accès au marché de type « one-to-many », des avantages différenciés en fonction du niveau, et bien plus encore :

● Capacité à vendre le portefeuille de solutions de la manière qui correspond le mieux aux besoins uniques des partenaires en termes d’activité et de clientèle : Le programme de Pure prévoit désormais des exigences et des avantages spécifiques pour les partenaires, qu’ils revendent ou offrent des services gérés, des solutions « as-a-Service » ou une architecture cloud native. Depuis que Pure a intégré de manière transparente les offres de Portworx à son modèle de distribution 100 % indirect, cette flexibilité dans les voies d’accès au marché s’applique également aux applications cloud natives et basées sur Kubernetes dans un monde de plus en plus axé sur les conteneurs.

● Des récompenses lucratives, prévisibles et échelonnées pour la spécialisation des capacités et des solutions : Pure met désormais en place de nouveaux avantages différenciés pour les partenaires Elite qui ont investi dans un partenariat avec Pure, notamment des récompenses, des remises, des ressources marketing, etc.

● Élargissement des programmes pour soutenir la spécialisation des services et les partenaires : Le nouveau programme de spécialisation des services permet aux partenaires d’offrir des services professionnels et d’assistance autour de la technologie Pure. Un programme officiel pour soutenir les partenaires de Pure a également été mis en place.

● Plus simple que jamais : Ces changements comprennent également une simplification des exigences en s’alignant sur les solutions, ce qui permet aux partenaires d’investir dans de multiples voies d’accès au marché. En outre, le programme de Pure se conformera désormais à l’année fiscale de Pure, à compter du 7 février 2022.