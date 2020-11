Pure Storage lance son programme Pure Validated Design (PVD)

novembre 2020 par Marc Jacob

Pour couvrir un maximum de cas d’utilisation clients, les conceptions PVD ont été entièrement testées et validées en vue de démontrer leur capacité à produire des résultats reproductibles. Les délais de rentabilité client sont au cœur de la proposition de valeur du programme PVD. En suivant pas à pas les étapes du programme, les clients s’affranchissent des configurations personnalisées et complexes, et réduisent ainsi le coût et les délais associés à un nouveau déploiement, tout en allégeant la charge de leur équipe IT. L’utilisation des PVD offre aux clients une occasion unique de réduire les risques liés au déploiement et d’avoir le meilleur retour sur investissement possible avec les produits et solutions Pure.

Les PVD sont disponibles dès maintenant pour certaines des offres les plus populaires de Pure, notamment Commvault pour la protection des données, et Vertica dans l’architecture Eon Mode pour l’analytique. Pure entend poursuivre le développement de sa bibliothèque de PVD au cours des prochains mois.

Les PVD comprennent deux volets : un Guide de conception et un Guide de déploiement. Le Guide de conception offre un aperçu technique complet des ressources nécessaires au déploiement ; il intègre notamment des spécifications matérielles et logicielles. Le Guide de déploiement est un recueil de bonnes pratiques qui permet de configurer la solution choisie sur l’architecture Pure Storage. Ces deux guides forment des ressources complémentaires pour élaborer un plan qui optimise les chances de réussite de l’implémentation.