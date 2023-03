Pure Storage lance FlashBlade//E

mars 2023 par Marc Jacob

Points forts de l’annonce :

FlashBlade//E offre une gestion plus efficace, plus fiable et plus durable de la croissance des données non structurées, à travers la meilleure expérience utilisateur du secteur et pour un coût défiant toute concurrence. Les clients peuvent ainsi éliminer les derniers disques de leurs datacenters.

● Des économies à l’échelle : FlashBlade//E est proposée pour moins de 0,20 $ par Go, avec trois ans de maintenance incluse. La plateforme offre 4 Po minimum, et la possibilité d’augmenter la capacité en maintenant des performances fiables.

● La meilleure efficacité énergétique du secteur : FlashBlade//E consomme jusqu’à 5 fois moins d’électricité que les solutions sur disques qu’elle remplacera. Plus le système est volumineux, plus la technologie sera efficace et aidera l’entreprise à atteindre des objectifs de durabilité chaque jour plus critiques.

● Simplicité, fiabilité et fonctionnement sans interruption : FlashBlade//E est conçue pour s’adapter et évoluer à la demande, avec une fiabilité 10 à 20 fois supérieure à celle des systèmes sur disques et sans interruption ni mises à niveau titanesques. Grâce à sa simplicité digne du cloud, sa grande flexibilité et ses performances stables, elle reste gérable sans difficulté, quelle que soit la taille du système.

FlashBlade//E sera disponible sur le marché à la fin du mois d’avril 2023. Outre la possibilité d’un achat classique, les clients pourront déployer FlashBlade//E via un nouveau niveau de service dans le cadre d’un abonnement Evergreen//One Storage as-a-Service (STaaS) de Pure – et bénéficier ainsi d’un modèle de paiement à l’utilisation et d’une expérience cloud, tout en conservant la maîtrise associée à un déploiement sur site.

« Face à une croissance toujours plus forte de leurs données non structurées, nos clients sont en demande de solutions de stockage plus durables et évolutives pour leurs charges de travail quotidiennes. Nous avons hâte de pouvoir répondre à ce besoin avec FlashBlade//E, qui offre la simplicité et les économies d’énergie qui ont fait la réputation de Pure, pour un coût d’acquisition inférieur à celui des solutions sur disques. » – Brian Bartell, vice-président chargé du stockage primaire à l’international, WWT

« Si les avantages de la technologie flash pour les charges de travail haute puissance ne sont plus à démontrer, les tarifs des solutions sur disques ont largement empêché le public de mesurer pleinement ses possibilités. Malgré tout, la nécessité de disposer d’une plateforme moderne pour faire face à la croissance des données non structurées relève de l’évidence. FlashBlade//E promet une approche des charges de travail quotidiennes plus abordable, plus économe en énergie et plus facile à gérer : un argument de poids en faveur d’un abandon définitif des disques. » – Scott Sinclair, directeur, Enterprise Strategy Group