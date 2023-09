Pure Storage étend son partenariat stratégique avec Microsof

septembre 2023 par Marc Jacob

Nouveautés :

Désormais en avant-première dans 16 régions Azure dans le monde, Pure Cloud Block Store™ pour Azure VMware Solution offre les avantages suivants aux clients :

● Optimisation des coûts d’AVS. Grâce à la technologie de déduplication et de compression de Pure Storage, les entreprises peuvent atteindre un taux élevé de réduction de données sur les charges de travail VMware dans Azure. De plus, la technologie Pure Storage permet de découpler les coûts du stockage en mode bloc des coûts de capacités de traitement ; les clients peuvent ainsi réaliser des économies significatives sur leur base de référence pour les charges de travail de stockage les plus lourdes.

● Exploitation de l’innovation Evergreen® dans Azure. Pure Storage continuera à innover et à exploiter les meilleures technologies offertes par Azure. En intégrant le disque SSD Premium v2, la dernière solution de stockage d’Azure, en partenariat avec l’équipe d’Azure Storage, Pure Storage permet à leurs clients communs de réduire de près d’un tiers les coûts d’infrastructure par rapport à la précédente plateforme de Pure Storage, et ce, sans sacrifier les performances ou les capacités. Les clients d’AVS peuvent désormais eux aussi profiter de ces économies.

● Réduction des risques et accélération de la migration vers le cloud. Les entreprises peuvent migrer leurs applications vers le cloud sans avoir à faire le moindre compromis en matière de capacités, et peuvent faire évoluer le stockage et le traitement informatique de manière indépendante selon leurs besoins.

● Protection contre les ransomwares avec Pure Storage Safemode®. Safemode, le mécanisme de Pure Storage de protection et de création de snapshot, toujours actif, piloté par des règles, permet d’exploiter les snapshots de Pure Storage pour restaurer instantanément les ensembles de données protégés. Les clients bénéficient déjà de cette protection via FlashArray pour leurs environnements VMware sur site et peuvent désormais tirer parti de cette fonctionnalité avec Azure VMware Solution et Pure Cloud Block Store.

● Reprise après sinistre flexible. Les entreprises peuvent bénéficier des capacités de protection des données de Purity, telles qu’ActiveCluster garantissant un RPO nul, ActiveDR un RPO quasi nul et Purity CloudSnap™, pour garantir la protection des données clés de la bonne manière, au bon endroit et au bon moment.

● Redimensionnement de la reprise après sinistre. Les capacités de haute disponibilité et de réplication de Pure Storage permettent de configurer des cibles de reprise après sinistre sur AVS avec des capacités minimales de traitement et de stockage pouvant évoluer à la demande. Cela se traduit par des avantages économiques supplémentaires dans le cadre de la stratégie de reprise après sinistre du client.

● Simplification et unification de la stratégie de stockage. En utilisant la même plateforme de gestion des données on-premises et dans le cloud, les entreprises peuvent plus facilement suivre, gérer, déployer et fournir une gouvernance multicloud homogène pour leurs données.