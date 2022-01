Pure Storage et Graphcore publient leur première architecture de référence

janvier 2022 par Marc Jacob

Afin d’offrir les meilleures performances possibles en matière de calcul de l’IA, Graphcore et Pure Storage s’associent pour optimiser les systèmes de stockage en fonction des exigences spécifiques de l’intelligence artificielle.

Suite à l’ajout récent de sociétés de stockage de notre premier programme de partenariat Elite, nous publions aujourd’hui notre première architecture de référence, en partenariat avec Pure Storage.

Le guide technique explique en détail comment les utilisateurs de Graphcore peuvent tirer parti de la technologie FlashBlade flexible et performante de Pure Storage dans le cadre de leur configuration IPU-POD. Pure Storage et Graphcore s’engagent tous deux à fournir des performances de pointe, tout en soutenant les parcours des clients en matière d’intelligence artificielle dans le cadre de leur transition vers des systèmes de calcul de nouvelle génération.

FlashBlade est un système entièrement flash, optimisé pour le stockage et le traitement des données non structurées, et évolutif jusqu’à une capacité de plusieurs pétaoctets.

Le système repose sur cinq innovations clés :

Stockage haute performance - système tout-flash associant des flashs NAND à une NVRAM intégrée.

Réseau unifié - consolidation du trafic de communication élevé sur un seul réseau, supportant l’accès client IPv4 et IPv6 sur Ethernet jusqu’à 1,6Tb/s.

Système d’exploitation de stockage Purity//FB - système d’exploitation symétrique fonctionnant sur les modules de la matrice Flashblade, équilibrant les demandes d’opérations des clients entre les lames.

Conception architecturale de support commune pour les fichiers et les objets : une seule architecture de support sous-jacente prend en charge l’accès simultané aux fichiers via NFS, NFS sur HTTP, SMB, ainsi que le stockage d’objets via le protocole Amazon S3.

Simplicité d’utilisation : Purity//FB on Flashblade exécute les tâches administratives de routine de manière autonome, s’auto-régule et fournit des alertes de défaillance des composants.

Intégration transparente

L’architecture de référence de Pure Storage et Graphcore décrit les hôtes, le stockage et la configuration des réseaux utilisés dans l’architecture de référence IPU-POD64 comprenant la solution de stockage Pure Storage FlashBlade.

En plus de la configuration IPU-POD détaillée dans le RA, la solution de stockage FlashBlade a été architecturée comme suit :

40 x 17TB FlashBlade avec modules externes redondants (XFM)

Modules de structure externes connectés aux commutateurs Arista Leaf via huit 100GbE configurés comme un groupe LACP/MLAG unique.

Pure RAGraphcore and Pure Storage

Des résultats performants

Dans le cadre de l’architecture de référence commune, Graphcore et Pure Storage ont évalué les performances du système en exécutant ResNet50 et BERT-Large, ainsi qu’un certain nombre de repères de stockage standardisés pour les charges de travail d’IA.

Une mise à l’échelle quasi-linéaire a été obtenue lorsque nous avons augmenté le nombre de tâches exécutées sur l’infrastructure, tandis que des performances IPU optimales ont été fournies avec une capacité de bande passante importante restante sur le système à 40 lames.