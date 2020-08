Pure Storage et Cohesity nouent un partenariat

août 2020 par Marc Jacob

Pure Storage et Cohesity ont annoncé un partenariat stratégique. Fruit de cette union, l’offre Pure FlashRecover™, Powered by Cohesity® est la première solution de l’industrie conçue conjointement pour satisfaire les exigences les plus strictes en matière de continuité des opérations et offrir de nouvelles possibilités aux entreprises.

Pure et Cohesity ont formé ce partenariat en raison de la forte demande pour une solution intégrée de protection des données 100 % flash qui permet aux organisations de sauvegarder et de récupérer leurs données de manière simple, rapide et fiable à grande échelle. Ce partenariat est également noué à un moment où un nombre croissant de clients adoptent des services dans le cloud et recherchent une protection contre les ransomware.

Pure FlashRecover, Powered by Cohesity® offre des capacités de sauvegarde et de récupération des données 100 % flash dont les entreprises ont besoin pour récupérer rapidement leurs données en cas de sinistre ou d’attaque de ransomware. Il permet la protection des données de « flash à flash à cloud », ainsi qu’une évolution rapide et indépendante de la capacité de traitement, de débit et de stockage pour l’utilisation la plus efficace de toutes les ressources.

La solution donne également aux entreprises la possibilité de pérenniser leurs investissements dans les datacenters et d’atteindre de nouveaux niveaux de performance afin de répondre aux exigences croissantes de capacité de récupération allant jusqu’au pétaoctet. Par ailleurs, la solution offre la possibilité de réutiliser les données de sauvegarde pour les analyses et DevOps, ce qui permet à de nombreuses applications d’exploiter les stocks de données sur FlashBlade™, plateforme performante, unifiée et rapide de fichiers et d’objets.

En associant le logiciel de protection des données de Cohesity avec la plateforme unifiée et rapide de fichiers et d’objets FlashBlade de Pure, la solution intégrée apporte :

• De la performance : le débit de sauvegarde et de restauration est jusqu’à trois fois plus rapide que celui des solutions sur disques. Il est donc possible de récupérer des milliers de machines virtuelles et jusqu’à 1 pétaoctet de données par jour afin de répondre aux besoins de reprise après sinistre de grande envergure.

• De l’intégration : Pure apporte un guichet unique d’achat, de déploiement et de support, ce qui évite aux clients de devoir passer par deux fournisseurs. Pure est désormais un partenaire technologique de Cohesity et les deux entreprises se sont engagées à innover de concert.

• De l’évolutivité : le calcul et le stockage sont dissociés afin de permettre une évolution indépendante du traitement de sauvegarde / récupération, du débit et de la capacité de stockage, au service d’une utilisation optimale des ressources.

• De la simplicité : une facilité de gestion grâce à l’intégration du cloud qui permet une sauvegarde et une récupération « flash à flash à cloud », un stockage sur le cloud public peu coûteux dans l’optique d’une conservation à long terme et des améliorations sans interruption de service.

Pure et Cohesity partagent des valeurs fondamentales communes dans les domaines de l’innovation et de la satisfaction client, comme en témoigne leur score NPS élevé, atteint seulement par 1 % des entreprises B2B.

Disponibilité

Pure FlashRecover, Powered by Cohesity® est actuellement testée par des clients communs et sera disponible dans l’ensemble aux États-Unis au quatrième trimestre de l’exercice 2020 et dans les autres régions du monde au cours des prochains trimestres.