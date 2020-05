Pure Storage enrichit les fonctionnalités de FlashBlade

mai 2020 par Marc Jacob

Pure Storage annonce le lancement de Purity//FB 3.0 for FlashBladeTM, la nouvelle génération de logiciels de stockage de données non structurées la plus sophistiquée du secteur. FlashBlade est une plateforme de stockage scale-out en mode fichier et objet totalement unifiée, spécialement conçue pour prendre en charge le développement d’applications modernes, l’analytique moderne et la protection des données nouvelle génération.

FlashBlade, la solution de stockage scale-out en mode fichier ou en mode objet de Pure Storage se distingue des solutions concurrentes par sa capacité à accélérer les applications, à faciliter le partage des données entre les applications et les charges applicatives et à consolider les applications. Grâce à ses dernières mises à niveau, FlashBlade garantit des performances en temps réel qui permettent les échanges de flux applicatifs d’occuper une place centrale. La plateforme contribue à moderniser l’expérience des données en renonçant à la complexité et en troquant des systèmes obsolètes contre des solutions suffisamment flexibles et agiles pour répondre aux besoins des utilisateurs actuels.

Conçue pour aider les clients à utiliser plus efficacement leurs ressources de calcul et de stockage, FlashBlade réduit la complexité associée aux silos de données. FlashBlade étend cette approche à des fonctionnalités d’entreprise aussi essentielles que la réplication de fichiers et d’objets ou la restauration du système de fichiers. Il permet ainsi aux experts en science des données et aux architectes de données d’exploiter tout le potentiel des modèles qu’ils conçoivent et développent, plus rapidement.

Purity//FB 3.0, le logiciel scale-out au cœur de FlashBlade, procure de nouvelles fonctionnalités aussi simples et conviviales que celles que nos clients apprécient et attendent de la part de FlashBlade. Pure-as-a-Service est un véritable modèle de service de consommation à la demande qui permet aux clients de tirer parti de la plateforme FlashBlade grâce à un modèle flexible.

FlashBlade Purity//FB 3.0 intègre des fonctionnalités capables de résoudre des enjeux bien spécifiques, notamment :

• Réplication en mode fichier : permet de restaurer les systèmes de fichiers en cas de sinistre. Les données en lecture seule hébergées sur le site de réplication cible permettent de valider les données et de tester les capacités de reprise après sinistre.

• Réplication en mode objet : la réplication de données d’objets entre deux instances FlashBlade contribue à améliorer l’expérience des utilisateurs situés dans différentes régions géographiques en réduisant la latence d’accès et en augmentant le débit en lecture. La réplication de données d’objet au format natif entre FlashBlade et Amazon S3 garantit la mobilité dans le cloud. Les clients ont la possibilité soit d’utiliser le cloud pour produire une copie secondaire, soit de recourir à des services de cloud public pour accéder aux données générées en local.

• File system Rollback : une fonction essentielle pour la protection des données fichiers du système. Elle permet de restaurer rapidement des systèmes de fichiers à partir de snapshots.

• NFS v4.1 Kerberos : Kerberos renforce le niveau de sécurité en se connectant à des systèmes de fichiers NFS v4.1 sur FlashBlade pour l’authentification des utilisateurs.

• Journaux d’audit et prise en charge du protocole SNMP : la solution introduit d’importantes améliorations pour s’adapter à l’environnement d’entreprise, avec des fonctionnalités améliorées de sécurité, d’alerte et de surveillance.

Pratiquement tous les fournisseurs de solutions d’analytique ont entrepris une migration vers des architectures cloud comme Splunk SmartStore ou Vertica Eon Mode. Pensée dans une logique de performances, d’agilité et de simplicité, la plateforme FlashBlade est parfaitement adaptée à ces environnements. D’après des tests effectués en interne, FlashBlade est capable d’exécuter des requêtes 80 fois plus rapidement que des plateformes traditionnelles de stockage objet qui isolent les données de stockage et de calcul. Grâce à cette rapidité constante dans l’exécution de requêtes, les clients bénéficient plus rapidement d’informations exploitables, ce qui constitue un avantage stratégique indéniable en cas de faille de sécurité ou d’attaque de ransomware. FlashBlade procure également aux administrateurs la liberté d’adapter les capacités de leur couche de calcul à leur guise, tout en reléguant au passé la lenteur des tâches administratives.