Pure Storage enrichit la plateforme Portworx

mai 2021 par Marc Jacob

Pure Storage® annonce le lancement de Portworx Enterprise 2.8. Grâce à de nouvelles intégrations dans le portefeuille de produits et services de Pure Storage et à VMware Tanzu, les clients peuvent désormais utiliser Portworx® pour faire évoluer leur utilisation de Kubernetes à des niveaux plus élevés. Grâce à de nouvelles fonctionnalités telles que l’allocation dynamique du stockage sur FlashArray™ et FlashBlade™, ainsi qu’une visibilité et un support unifiés via Pure1®, Portworx permet aux charges de travail conteneurisées de fonctionner de manière transparente sur le cloud, sur les infrastructures « bare metal », sur les baies Pure Storage et même sur les solutions de stockage concurrentes.

Gartner prévoit que d’ici 2025, 40 % des responsables des infrastructures et des opérations mettront en œuvre des architectures de stockage en cloud hybride, contre 15 % en 2021. Alors que les clients adoptent des stratégies de cloud hybride, ils ont toujours besoin d’un environnement homogène pour exécuter leurs applications modernes. Ainsi, ils ont besoin du même niveau de stockage et des mêmes capacités de gestion des données, qu’ils soient sur le cloud ou sur site.

Avec la dernière version de Portworx Enterprise 2.8, les clients bénéficient de la même expérience cloud pour les applications Kubernetes, où qu’elles se trouvent, avec un support étendu pour l’écosystème Kubernetes. Ces nouvelles fonctionnalités sont :

Portworx offre le moyen le plus simple d’exécuter des applications Kubernetes à des niveaux d’échelle et de résilience professionnels : La version 2.8 de Portworx Enterprise va bien au-delà des capacités offertes par d’autres solutions de stockage qui se limitent à l’approche du « connecteur » facilitée par l’interface de stockage des conteneurs (CSI) de Kubernetes, ce qui se traduit par des fonctionnalités de dénominateur moins communes et une évolutivité limitée. Grâce à une approche logicielle native de Kubernetes conçue pour supporter des niveaux d’échelle et de résilience professionnels, Portworx combine des services conçus pour le cloud de gestion du stockage et de protection des données, avec les meilleures technologies Pure Storage FlashArray et FlashBlade pour un déploiement transparent. Désormais, lorsque les utilisateurs provisionnent des volumes natifs de conteneurs via Portworx, les volumes de stockage ou les systèmes de fichiers sont automatiquement créés sur FlashArray et FlashBlade. Cela permet un véritable stockage sous forme de code, car les volumes et les systèmes de fichiers peuvent être mis en service à l’aide de Kubernetes sans qu’il soit nécessaire d’agir directement avec les baies de stockage. Les volumes créés pour les conteneurs bénéficient de la suite complète des fonctions de gestion de stockage de conteneurs de Portworx, y compris la sauvegarde, la reprise après sinistre, la sécurité, la mise à l’échelle automatique et la migration : des fonctions qui ne sont pas liées au matériel et qui accompagnent l’application conteneurisée lorsqu’elle se déplace entre les environnements sur site et dans le cloud. Grâce à cette nouvelle intégration, les clients peuvent gérer leurs applications Kubernetes natives, tout en profitant des capacités d’entreprise de leurs baies Pure Storage, telles que la déduplication et la compression, en atteignant des niveaux de réduction des données allant jusqu’à 10:1 selon les charges de travail et une fiabilité démontrée de 99,9999 % sur plus de 40 000 baies.

Les capacités prédictives de Pure1, désormais disponibles pour les applications Kubernetes fonctionnant sur Portworx : Avec la dernière version de Portworx, les métriques d’utilisation des clusters et des volumes Kubernetes collectées par Portworx sont envoyées à Pure1, offrant une observabilité unifiée et une expérience de support pour les applications Kubernetes. Grâce à Portworx sur le portail Pure1, les clients sont en mesure de mieux visualiser les déploiements de bout en bout et de résoudre les problèmes avec les applications Kubernetes. De plus, comme Pure1 recueille les données nécessaires pour comprendre la typologie de déploiement, il permet aux clients de bénéficier des capacités de support prédictif de Pure1, alimentées par le moteur d’intelligence artificielle Meta®, qui détecte les anomalies et suggère des conseils pour résoudre les problèmes avant qu’ils ne donnent lieu à des pannes. Portworx étant entièrement intégré au support de Pure au niveau mondial, ces données de bout en bout procurent aux équipes support hautement qualifiées les outils nécessaires pour fournir un support prédictif à la pointe du marché à tous les clients de Portworx.

Protection des applications Kubernetes et reprise rapide grâce à Portworx et FlashBlade : PX-Backup a été validé pour fonctionner avec FlashBlade, la plateforme de stockage rapide en mode fichier ou objet de Pure Storage, afin de fournir une sauvegarde et une reprise hautes performances des charges de travail basées sur Kubernetes. En combinant PX-Backup avec FlashBlade, les clients peuvent protéger l’intégralité de leurs applications Kubernetes, y compris les données et la configuration, et bénéficier de la reprise rapide de FlashBlade, jusqu’à 270 To/heure. Pure Storage a publié une architecture de référence pour cette solution, qui sera la première de nombreuses solutions validées.

Une meilleure expérience de stockage conçue pour les conteneurs pour VMware Tanzu ainsi que pour tous les systèmes de stockage compatibles avec CSI : La dernière version étend le support de Portworx aux principales plateformes Kubernetes avec l’ajout du support de VMware Tanzu (TKG) via le pilote CSI Tanzu natif. Les clients peuvent alors bénéficier de la gestion granulaire des données des conteneurs, comme la sauvegarde et la reprise, le chiffrement et la migration, quel que soit le stockage sous jacent à leur environnement VMware, y compris avec vSAN, VVols et les datastores VMFS, ou les fournisseurs de stockage cloud. De plus, avec Portworx Enterprise 2.8 qui prend en charge les dernières spécifications CSI, Portworx peut fournir une expérience cohérente et native de Kubernetes pour les applications fonctionnant sur tout stockage d’entreprise qui prend en charge CSI.

Une expérience unifiée pour toutes les applications Kubernetes exécutées sur Pure : Avec cette version, les clients de Pure FlashArray et FlashBlade peuvent utiliser Portworx Enterprise 2.8 pour atteindre les plus hauts niveaux de performance, de mise à l’échelle, d’automatisation, de protection et de sécurité des données pour les applications de production fonctionnant sur Kubernetes. Les clients qui ont commencé à travailler avec Kubernetes sans toutes ces exigences avancées, peuvent désormais profiter d’une nouvelle offre à partir de cet été. L’offre Kubernetes de première génération de Pure, Pure Service Orchestrator® (PSO), fera partie de Portworx Essentials, l’offre « freemium » de Portworx, afin de fournir aux clients une offre unifiée d’orchestration du stockage pour Kubernetes. La nouvelle offre Portworx Essentials permet une utilisation généralisée pour les clients utilisant FlashArray et FlashBlade. Elle est à la fois incluse et entièrement prise en charge dans les abonnements Evergreen™ et Pure-as-a-Service™, avec plus de fonctionnalités que la version actuelle de PSO. En outre, les clients peuvent facilement opérer une mise à niveau vers Portworx Enterprise pour plus de sécurité, de protection des données et de mise à l’échelle, tout en bénéficiant de l’intégration approfondie avec Pure. PSO sera pris en charge jusqu’à la fin du mois de janvier 2022, date à laquelle tous les clients seront transférés vers Portworx.

Portworx Enterprise 2.8 sera disponible en juin 2021.