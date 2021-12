Pure Storage dévoile la nouvelle version de sa baie FlashArray

décembre 2021 par Marc Jacob

Dans des environnements d’entreprise qui tournent à plein régime, la demande d’applications peut atteindre des sommets en quelques instants, contraignant les équipes IT à déployer de nouvelles applications en quelques heures seulement. Les grandes entreprises n’avaient auparavant nul autre choix que de faire évoluer leurs applications stratégiques en s’appuyant sur des technologies d’ancienne génération. Or, il faut savoir que les technologies traditionnelles sont extrêmement complexes à gérer, impliquent des coûts d’alimentation et d’énergie élevés, et engendrent des interruptions de service dues au déploiement de mises à niveau de grande ampleur.

Aujourd’hui, avec sa nouvelle offre associant FlashArray//XL à Pure Fusion (une plateforme Storage-as-Code autonome et accessible en libre-service), Pure continue de tenir ses promesses en étendant à l’entreprise son offre évolutive de stockage sur abonnement, afin d’aider les organisations à maintenir une infrastructure IT agile et moderne.

Les principaux avantages de FlashArray//XL sont :

● Une solution robuste capable de prendre en charge les services métier les plus exigeants : accélération des charges applicatives d’entreprise avec des performances optimales, y compris pendant les pics de charge, grâce à une baie capable de connecter deux fois plus d’hôtes et de prendre en charge deux fois plus de volumes.

● Un modèle inspiré du cloud pour accélérer et simplifier le déploiement de nouvelles applications : conçus dans un souci d’interopérabilité maximale, Pure Fusion et FlashArray//XL offrent aux entreprises un accès Storage-as-Code à l’échelle du cloud, qui leur permet d’optimiser les pools de stockage et le placement des charges applicatives grâce à des outils robustes conçus pour gérer les stratégies de données et les niveaux de stockage Platinum.

● Une efficacité et une densité idéales pour consolider les applications afin de générer un TCO maximal tout en déployant des datacenters respectueux de l’environnement : consolidation des charges applicatives sur un minimum de baies pour simplifier les opérations, réduire l’encombrement des racks, limiter la consommation d’énergie et économiser sensiblement sur les coûts de refroidissement.

● Une protection des données permanente, capable d’identifier les menaces de ransomware : toutes les données stockées sur FlashArray//XL demeurent protégées, disponibles et facilement récupérables en cas d’interruption, y compris à la suite d’attaques malveillantes.

● Une solide anticipation des besoins de demain grâce à l’abonnement Evergreen : accès immédiat à des fonctionnalités parfaitement dimensionnées, conçues pour s’améliorer en permanence. Les utilisateurs peuvent également profiter de mises à niveau sans interruption et augmenter leur capacité de stockage en fonction de leurs besoins.

FlashArray//XL et Pure Fusion ont été conçus pour répondre à la demande de nouveaux clients qui cherchent à la fois à standardiser leurs environnements de stockage en profitant de la simplicité du modèle d’abonnement Pure, et à accéder à des niveaux d’évolutivité inédits. Cette nouvelle offre semble déjà susciter l’intérêt de certains clients qui n’ont pas tardé à l’acheter en précommande, dans l’idée de consolider leurs charges applicatives d’entreprise sur des baies FlashArray//XL pour effacer les vestiges de leur ancienne infrastructure Dell EMC.

« Pour leurs applications stratégiques, et notamment les bases de données volumineuses, les entreprises ont besoin de performances et d’une densité maximales. Pour autant, elles aspirent à garder le contrôle de leur propre datacenter tout en profitant de l’agilité et de la flexibilité du cloud. Les solutions comme FlashArray//XL qui associent un stockage de niveau entreprise à un modèle opérationnel cloud offrent le meilleur des deux mondes. » — Eric Burgener, Vice-président chargé de la recherche, Pratiques en matière d’infrastructure des entreprises, IDC

Disponible dès maintenant, la baie FlashArray//XL offre jusqu’à 5,78 Po de capacité effective, avec une latence de seulement 150 µs. À ces performances déjà convaincantes s’ajoutent un débit de 36 Go/s, un taux moyen de réduction de données de 5:1 (parmi les meilleurs du secteur), une efficacité totale de 10:1 et une disponibilité éprouvée de 99,9999 %, le tout sur une plateforme 5U.