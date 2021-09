Pure Storage dévoile Portworx Data Services

septembre 2021 par Marc Jacob

Les applications modernes sont constituées de dizaines, voire de centaines de microservices, souvent pris en charge par un ou plusieurs services de données, tels que les bases de données, le streaming et les files d’attente de messages, la recherche, les pipelines d’IA ou l’apprentissage automatique, et bien plus encore. Gérer un si grand nombre de services de données est une tâche complexe ; mais cette complexité est décuplée par le nombre d’instances de base de données à gérer et à faire évoluer sur différents environnements de test, de développement et de production, dans des zones de disponibilité et des clouds, avec diverses exigences de performances, de haute disponibilité, de protection des données, de sécurité des données, de conformité, etc. De ce fait, les équipes DevOps consacrent une grande partie de leur temps à corriger les problèmes liés aux déploiements et aux opérations plutôt qu’à mettre au point les nouvelles fonctionnalités souhaitées par les clients.

Pour résoudre ces problèmes – et bien d’autres, Portworx Data Services propose une gestion DBaaS automatisée. D’un simple clic, les ingénieurs DevOps sont en mesure de déployer un service de données géré utilisable en production sur Kubernetes, à partir du plus large catalogue d’options du marché pour SQL, NoSQL, la recherche, le streaming, et bien davantage, avec des opérations entièrement automatisées pour la gestion au quotidien.

Les services de données Portworx offrent des capacités clés, qui aident les clients à innover plus rapidement :

● Basées sur l’architecture de référence pour le stockage et la gestion des données Kubernetes : Portworx Enterprise fournit les modules de base qui permettent de constituer des services de données exploitables en production sur Kubernetes : haute disponibilité, protection, sécurité et mobilité. Portworx Data Services associe ces capacités aux meilleures pratiques du secteur afin de créer et d’utiliser des services professionnels à la demande dans n’importe quel cluster Kubernetes.

● Elles offrent la gamme de services de données la plus large : Les utilisateurs de Portworx Data Services peuvent déployer et gérer le plus large catalogue d’applications « stateful » du marché, avec des solutions pour les charges de travail SQL, NoSQL, de recherche, de streaming, etc.

● Elles simplifient considérablement l’exécution des services de données sur Kubernetes : Les applications déployées par Portworx Data Services prennent en charge automatiquement des fonctions de sauvegarde et de restauration, de haute disponibilité, de reprise après sinistre, de sécurité, de gestion automatisée de la capacité et de migration.

● Et elles assurent une expérience d’exploitation cohérente, dans tous les environnements : Dans le cloud comme sur site, les équipes DevOps profitent de la même expérience DBaaS pour tous les services de données, quel que soit l’environnement dans lequel leur application s’exécute.

Le programme d’accès anticipé à Portworx Data Services est désormais ouvert. Le produit sera commercialisé auprès du public au début de l’année 2022.