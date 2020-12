Pure Storage annonce la disponibilité de Pure as-a-Service sur le catalogue AWS Marketplace et lance la garantie d’efficacité Cloud Block Store

décembre 2020 par Marc Jacob

Pure Storage collabore avec Amazon Web Services pour faire fonctionner des applications sur toutes les régions AWS et outposts AWS, en tirant parti de l’agilité et de l’innovation combinées des clouds privés, périphériques et SaaS. Ces annonces sont les dernières innovations en date venant renforcer la façon dont Pure et AWS collaborent pour mieux répondre aux besoins des clients en matière de traitement des données.

Grâce à Pure as-a-Service, les entreprises profitent des atouts financiers du cloud, de performances opérationnelles d’excellence et d’une expérience utilisateur hors du commun, sous forme d’un modèle de paiement à l’utilisation. Elles peuvent ainsi répartir les capacités et les performances là où elles en ont besoin, avec un abonnement unifié, que ce soit sur site, dans un espace de colocation ou dans le cloud. Le produit étant désormais disponible sur AWS Marketplace, les clients AWS peuvent déployer des volumes de stockage en tant que service sur des infrastructures gérant des charges de travail dans le cloud, sur site et à la périphérie.

Nouvelle garantie d’efficacité sur le cloud

Le nouveau programme de garantie d’efficacité sur le cloud de Pure Storage permet aux clients de profiter de Cloud Block Store sans risque, en bénéficiant d’avantages économiques assurés sur leurs opérations dans le cloud. Ils réalisent ainsi des gains d’efficacité spécifiques par rapport aux options de stockage cloud natives, soutenus par la garantie de crédit Pure as-a-Service.

Portefeuille de Pure Storage et label AWS Outposts Ready

● FlashBlade, la solution de stockage unifiée rapide en mode fichier et objet de Pure Storage, a obtenu le label AWS Outposts Ready en septembre. Entièrement testée et prise en charge, FlashBlade for AWS Outposts est une solution de cloud hybride qui assure des performances 100 % flash, l’évolutivité propre au cloud et une grande simplicité d’exploitation, afin de faire fonctionner les applications, faciliter le développement d’applications de cloud natives et supprimer les silos informatiques. C’est le tout premier portefeuille de stockage rapide et moderne en mode fichier et objet du secteur à disposer du label AWS Outpost Ready. Il assure ainsi des options de déploiement simplifiées et éprouvées sur les infrastructures sur site ou de cloud hybride des clients et partenaires AWS.

● La baie FlashArray® de Pure Storage a récemment obtenu le label AWS Outposts Ready dans le cadre du programme AWS Service Ready. Après une série de tests démontrant sa facilité de déploiement, ses performances et sa haute disponibilité, elle a été approuvée pour une utilisation avec Outpost dans les datacenters clients et partenaires. Désormais, FlashArray assure aux clients AWS Outpost un stockage en mode bloc 100% flash et 100 % NVMe spécialement conçu pour les entreprises afin de gérer des bases de données, une faible latence et des applications de traitement des données en local sur site cohérentes avec les services, les API et les outils AWS dans le cloud.

● Enfin, Portworx de Pure Storage vient d’obtenir le label AWS Outposts Ready, permettant ainsi l’exécution d’applications Kubernetes sur les régions AWS et les outposts AWS, pour une flexibilité optimale.

Portworx par Pure Storage et AWS

Portworx de Pure Storage, partenaire technologique stratégique d’AWS et disponible sur AWS Marketplace, est conçu pour offrir plusieurs avantages aux applications exécutées sur Kubernetes : stockage granulaire sur conteneurs, protection et sécurité des données, et gestion de la capacité. Cette plateforme de services de données complète permet d’exécuter davantage d’applications Kubernetes sur AWS, en profitant des performances, de la fiabilité et de la sécurité des applications traditionnelles. Portworx PX-DR assure une reprise après sinistre au niveau des points de récupération entre les zones de disponibilité AWS et les régions AWS. Quant au moteur PX-Autopilot, il assure aux clients une grande flexibilité dans leur consommation de stockage sur AWS, réduisant ainsi leurs coûts.