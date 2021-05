Pure Storage améliore son programme partenaires

mai 2021 par Marc Jacob

Pour s’adapter et prospérer dans les circonstances actuelles, les entreprises ont besoin de flexibilité, d’agilité, de transparence et de simplicité – autant d’atouts qui passent souvent par des services sur abonnement. Avec la gamme d’offres d’abonnement proposée par Pure, notamment pour Pure as a Service, le programme EvergreenTM, Pure Cloud Block StoreTM et Portworx®, les partenaires sont en mesure de répondre aux besoins changeants de leurs clients tout en générant des revenus réguliers.

Remise partenaires Pure as a Service

La dynamique de vente autour de Pure as a Service est solide. Le nombre de partenaires ayant conclu des transactions autour de ce produit a plus que doublé par rapport à l’année passée.

Pure est le seul fournisseur à proposer un modèle de consommation réellement destiné aux entreprises, avec un modèle flexible de consommation du stockage, une expérience du cloud sur site, et un coût correspondant à la consommation réelle. Il n’a cessé d’améliorer ses offres Pure as a Service, gagnant en simplicité grâce à l’élimination des licences connexes et des coûts de support et en proposant un catalogue de services avec une tarification transparente.

Aujourd’hui, ses partenaires sont en mesure d’augmenter encore leurs revenus sur les ventes Pure as a Service. Grâce à une nouvelle remise dédiée, ils gagnent 5 % de la valeur totale du contrat sur les transactions Pure as a Service conclues et éligibles, jusqu’à 100 000 US$ par transaction*.

Transition vers un modèle de distribution 100 % indirect pour Portworx

À l’heure où les entreprises se tournent vers les applications modernes et cloud natives pour accompagner la prochaine phase de leur développement, les partenaires ont un rôle de conseil essentiel à jouer : ils aident leurs clients à s’y retrouver dans un environnement Kubernetes basé sur des conteneurs.

Avec Portworx, dont Pure Storage a fait l’acquisition à la fin de l’année 2020, l’entreprise s’est dotée de la plateforme de services de données Kubernetes la plus complète du marché pour créer, automatiser, protéger et sécuriser les applications cloud natives. Les clients accélèrent leur transformation numérique en exécutant aisément toute application de ce type, dans toute catégorie de cloud, sur toute plateforme Kubernetes dotée de fonctions intégrées de haute disponibilité, de protection et de sécurité des données et de mobilité dans le cloud hybride.

Les ventes de Portworx étant désormais entièrement assurées en mode indirect – tout comme le reste des produits et services de Pure – les partenaires sont en mesure d’étendre leurs offres d’abonnement aux applications basées sur Kubernetes.

Nouveau portail partenaires Pure1 de gestion des abonnements clients

Pure a étendu Pure1 pour offrir à ses partenaires un accès à des fonctions de gestion des abonnements pour le compte de leurs clients. L’écosystème de partenaires Pure Storage propose ainsi un service entièrement opérationnel, en toute transparence. Les clients utilisant le portail en libre-service Pure1 ont également la possibilité d’acquérir de nouveaux services ou d’étendre leur offre as a service via leur partenaire, chaque fois qu’ils le souhaitent.