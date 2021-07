Pure Storage a procédé à plus de 7 000 mises à niveau de contrôleurs sans interruption depuis 2015 pour son offre Evergreen

juillet 2021 par Marc Jacob

Pure Storage® annonce avoir franchi une nouvelle étape dans le cadre du développement de son programme Evergreen Storage™ par abonnement. Plus de 2 700 clients ont mis leur système de stockage à niveau sans interruption et le nombre de mises à niveau a augmenté en moyenne de 38 % par an au cours des cinq dernières années. Grâce à la croissance constante d’Evergreen, Pure peut mener à bien sa stratégie consistant à proposer une solution de stockage as-a-service simple, fiable et évolutive, et permettre une transition en douceur vers le cloud.

Présenté en 2015, Evergreen a bouleversé le modèle traditionnel du stockage de données, qui se caractérisait par des coûts élevés, des mises à jour technologiques tous les 3 à 5 ans, des mises à niveau titanesques, des rachats de capacités, des interruptions imprévues, une migration des données à haut risque et, plus généralement, une grande complexité. Evergreen a ouvert la voie à une nouvelle ère en matière de possession des technologies de l’information : ce modèle offre aux clients un abonnement à l’innovation qui réduit les coûts et prolonge le cycle de vie de la technologie pour le rendre plus durable. Il leur permet de poursuivre la modernisation de leur organisation sans aucune interruption, afin de répondre à l’évolution des besoins de l’entreprise.

Le dynamisme d’Evergreen, associé à Pure as-a-Service™, une offre de stockage à la demande basée sur la consommation, et à Pure Cloud Block Store™, qui assure la mobilité continue des données sur les environnements cloud et sur site, témoigne de la stratégie d’abonnement unifiée et en pleine expansion de Pure. Au cours du premier trimestre de l’exercice financier 2022, les revenus tirés des services d’abonnement de Pure ont augmenté de 35 % par rapport à l’année précédente.

Alors que les mises à niveau des systèmes de stockage conventionnels nécessitent de modifier entièrement l’infrastructure informatique de l’organisation, en supprimant notamment les systèmes obsolètes pour les remplacer par une technologie de pointe, Evergreen Storage de Pure n’entraîne aucune interruption, élimine la nécessité de racheter du stockage et sécurise l’investissement. À ce jour, le programme a permis de fournir plus de 7 000 mises à niveau sans interruption pour les contrôleurs des clients toujours plus nombreux de Pure, supprimant les interruptions, l’impact sur les performances, les migrations de données et les mises à niveau titanesques.

Les clients internationaux et les premiers utilisateurs continuent à profiter de la facilité d’utilisation d’Evergreen, des mises à niveau fluides et de sa simplicité. C’est le cas notamment de Solideo et de NEEN :

« Pure sait mieux que quiconque comment intégrer les nouvelles technologies dans ses solutions de stockage tout en conservant la simplicité, ce qui convient parfaitement à notre équipe informatique. Pure Evergreen Storage nous permet de faire évoluer nos capacités de stockage sans interruption – sans changer de matériel ni remettre en question notre investissement initial. » — Marc Duong, RSSI-DSI, SOLIDEO

« Les clouds traditionnels sont sujets au surapprovisionnement. Avec Pure, nous disposons désormais d’une solution parfaitement adaptée à nos besoins, qui évolue en toute transparence grâce aux mises à niveau de stockage Evergreen sans interruption » — Marco Zani, CEO, NEEN