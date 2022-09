Pure Storage® intensifie ses efforts en faveur du développement durable

septembre 2022 par Marc Jacob

Le développement durable fait partie de l’ADN de Pure Storage, depuis sa création en tant qu’innovateur dans le secteur du stockage de données. À l’heure où la durabilité et les économies d’énergie s’imposent comme une problématique essentielle pour les entreprises du monde entier, Pure continue d’investir pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs en matière de préservation de l’environnement et de réduction de leur consommation d’énergie.

La nouvelle évaluation de durabilité Pure1® assure aux clients une vue d’ensemble sur leur propre impact environnemental, et propose des suggestions d’optimisation. Elle s’appuie notamment sur :

● une analyse des économies d’énergie : Pure1 affiche la quantité d’énergie utilisée, comparée à la charge électrique nominale de l’appareil. Les clients ont ainsi accès à un suivi de l’efficacité énergétique de l’ensemble de leur parc, par datacenter ou au niveau de chaque baie.

● un moniteur des émissions de gaz à effet de serre : Pure1 fournit une estimation des émissions carbone directes en fonction de l’énergie utilisée.

● une évaluation : Avec Pure1, les clients peuvent déterminer comment améliorer leur efficacité énergétique en mesurant la puissance (en watt) par unité de données sur la baie susceptible d’être relue.

● des recommandations : Pure1 génère, de manière proactive, des informations stratégiques et des recommandations d’amélioration de l’empreinte carbone directe.

En plus de ces nouveaux outils de durabilité, Pure continue de faire évoluer ses principaux produits pour les rendre plus durables. La nouvelle gamme FlashBlade//STM est, au bas mot, deux fois plus efficace que les versions précédentes sur le plan énergétique. Grâce à des choix de conception uniques – notamment la technologie DirectFlash de Pure, les logiciels créés pour le flash, la compression étendue permanente et l’architecture EvergreenTM – FlashBlade® et FlashArray® réalisent des économies d’électricité supérieures à celles de n’importe quel système de stockage concurrent sur le marché.

Depuis l’annonce de ses premiers résultats en matière de durabilité, en mars 2022, Pure Storage a effectué des analyses de durabilité en phase d’utilisation selon la formule de l’évaluation du cycle de vie (ECV) sur l’ensemble de son portefeuille de baies de stockage – notamment la nouvelle FlashBlade//S. Pure permet :

● 84,7 % d’économies d’énergie directes par rapport aux baies 100 % flash concurrentes pour FlashArray//XTM [1]

● 80 % d’économies d’énergie directes par rapport aux baies 100 % flash concurrentes pour FlashArray//XLTM

● 75 % d’économies d’énergie directes par rapport aux baies hybrides concurrentes pour FlashArray//CTM

● 67 % d’économies d’énergie directes par rapport aux baies 100 % flash héritées concurrentes pour FlashBlade//S

● 60 % d’économies d’énergie directes par rapport à la concurrence upstart 100 % flash pour FlashBlade//S.

En tant qu’entreprise « Customer First », Pure Storage s’attache à réduire, de façon effective et immédiate, l’empreinte environnementale de ses clients.

« Chez Cengage Group, nous nous sommes donnés pour mission de rendre l’éducation accessible à tous les apprenants en proposant des ressources et des solutions numériques abordables. Grâce à FlashArray, FlashBlade, Pure1 et Evergreen//OneTM de Pure Storage, nous avons non seulement amélioré considérablement les performances du stockage et l’accessibilité des données nécessaires pour y parvenir, mais aussi réalisé des économies d’espace, d’alimentation et de refroidissement. Concrètement, nous avons réduit de 80 % l’empreinte globale de notre stockage tout en doublant, voire en triplant les performances par rapport à nos anciens systèmes. » — Jim Chilton, CIO, Cengage

« FlashBlade de Pure nous a aidé à avancer énormément sur les projets de supercalculateur de la NTU (Nanyang Technological University). Elle a également libéré des ressources de traitement et optimisé l’utilisation de notre espace de rack, pour plus d’efficacité en termes d’énergie et de refroidissement. Avec Pure Evergreen//Forever, nous anticipons d’autres progrès écologiques puisque nous n’aurons plus besoin de remplacer en masse notre matériel pour mettre à niveau nos technologies. » — Alvin Ong, CIO, Nanyang Technological University, Singapour

« Grâce à FlashStack de Pure, nous avons su gérer aisément la quantité croissante de charges de travail nécessaires pour répondre aux demandes de nos clients. Notre rack est aussi passé de 12 à 3 unités, réduisant ainsi notre consommation de puissance de 5 000 W à 1 100 W. Nous sommes fiers de cette incroyable réussite en faveur de la protection de l’environnement. » — Hector Romero, Ingénieur systèmes, Barfoot & Thompson

"En tant que société de cartographie extrêmement détaillée de la Grande-Bretagne depuis plus de 230 ans, l’environnement est, sans surprise, très important pour nous. Nos cartes sont utilisées aussi bien par les randonneurs que par les services d’urgence ; être capable de fournir ce service tout en réduisant notre consommation d’énergie, nos émissions de carbone et l’empreinte de notre datacenter est une de nos priorités. Pure nous a permis d’atteindre tous ces objectifs et nous sommes, à ce jour, ravis de notre collaboration." - Lloyd Clarke, responsable de la virtualisation, Ordnance Survey