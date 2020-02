Pulse Secure s’associe à Interdata pour devenir le moteur d’EasyConnect

février 2020 par Marc Jacob

Conçu pour les entreprises, le service Interdata EasyConnect s’appuie d’abord sur Pulse Connect Secure, une plateforme leader de TLS et VPN mobile, puis sur la solution NAC nouvelle génération Pulse Policy Secure et enfin sur Pulse SDP (Software Defined Perimeter). Grâce à cet arsenal, les organisations peuvent pratiquer une politique Zero Trust d’authentification avant connexion, garante d’un accès sécurisé à chacune de leurs applications.

Depuis 40 ans, la société française Interdata propose des solutions sur-mesure pour le réseau et la cybersécurité, tant pour des organisations publiques que privées.

Interdata EasyConnect est un service H24 d’infogérance facturé à l’usage, déployé sur site ou dans un data center français Tier III+. Hautement disponible et évolutif, EasyConnect s’adresse tant aux ETI qu’aux grands groupes.

Selon MarketsandMarkets Research, la valeur du marché de la sécurité Zero Trust devrait passer de 15,6 milliards $ en 2019 à 38,6 milliards $ en 2024, avec un taux CAGR de 19,9 % d’ici à 2024.

Pulse Secure offre une disponibilité, une protection et une visibilité Zero Trust de bout en bout sur les environnements IT hybrides. VPN complet, gestion des terminaux mobiles (MDM), authentification unique (SSO), sécurité des terminaux et des objets IoT, contrôles des accès réseau (NAC), Application Delivery Controllers virtuels (vADC)... le portefeuille de solutions Pulse couvre une variété de domaines pour sécuriser les accès distants au cloud, au réseau et aux applications. Pulse SDP fournit une connexion directe et sécurisée des appareils aux applications, uniquement après vérification de l’utilisateur, de l’appareil et de l’état de la sécurité. L’accès Zero Trust aux environnements IT hybrides devient ainsi plus ergonomique et plus flexible à déployer, avec en prime un provisionnement automatisé et des ressources optimisées.