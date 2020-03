Publication du 1er baromètre « Résilience des entreprises » par Adenium - emlyon business school : La résilience au cœur de la stratégie des entreprises en 2020 ?

mars 2020 par Adenium

Ce baromètre est le résultat d’une étude empirique inédite menée durant les mois de novembre-décembre 2019 en collaboration avec les étudiants du programme Bachelor (BBA) d’emlyon business school et le Cabinet de Conseil Adenium, autour de la notion de résilience dans les entreprises.

La résilience organisationnelle est la capacité d’une organisation à résister, absorber, récupérer et s’adapter aux perturbations impactant son activité dans un environnement en constante évolution et de plus en plus complexe (norme ISO 22316:2017).

Un échantillon empirique de 148 entreprises a été analysé. Les résultats de l’enquête permettent d’apprécier le niveau de résilience des entreprises, en s’intéressant notamment au sein des organismes :

Au management des risques

A la mise en place d’organisation de gestion de crise

Au Plan de Continuité d’Activité (PCA)

De manière plus globale, à la place de la résilience dans leur culture

Le recueil de ces informations, via les questionnaires diffusés par emailing ou par téléphone, ont permis d’établir le premier baromètre de la résilience des entreprises de l’année 2020 : 34% des sondés ont intégré la résilience organisationnelle comme objectif stratégique pour 2020.

Ce baromètre a confirmé la tendance évoquée précédemment. La résilience est une notion de plus en plus prégnante, dans des entreprises qui cherchent à être les mieux armées possibles face à la multiplication des risques et de leurs conséquences. Nul doute que la crise actuelle du coronavirus COVID-19 et ses conséquences en France vont renforcer cette tendance.