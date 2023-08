Publication de la 5e édition du rapport Cyber Signals de Microsoft : Les manifestations sportives, comme les sites de compétitions, sont de plus en plus souvent les cibles de cybermenaces

août 2023 par Microsoft

Les enceintes sportives et événementiels présentent de nombreuses vulnérabilités, certaines connues et d’autres non, qui permettent aux acteurs malveillants de cibler des services critiques, tels que les dispositifs de point de vente, les infrastructures informatiques et les appareils personnels des visiteurs. Chaque événement sportif ou culturel de grande envergure possède un profil de risque cyber unique, influencé par des facteurs tels que le lieu, les participants, la taille et la composition de l’événement. De plus, l’énorme affluence de participants et de personnel, qui apportent avec eux leurs propres appareils contenant des données et informations, augmente considérablement le risque d’attaque. Cette situation peut être attractive pour les cybercriminels spécialisés dans le rançongiciel, le piratage de messagerie professionnelle, les attaques financières et les vols de données.