Proton dévoile Proton Sentinel

août 2023 par Marc Jacob

La mission de Proton est de garder les données des utilisateurs privées et sécurisées. Son écosystème de produits a été éprouvé et est utilisé par certaines des personnes et organisations les plus en vue dans le monde. Certains de nos utilisateurs les plus exigeants en matière de sécurité comprennent des journalistes des plus grandes publications, des gouvernements de plusieurs pays, des dirigeants d’organisations internationales pour la paix, des chefs de grandes religions et membres de parlements. De tels comptes courent souvent un risque plus élevé d’être attaqués ou d’être la cible de pirates informatiques soutenus par des États.

Ces personnes et organisations utilisent l’écosystème Proton en raison de son engagement envers le respect de la vie privée et de sa compréhension que la confidentialité profite à la sécurité et que la sécurité profite à la vie privée. Cet engagement s’étend à la protection des comptes qui nécessitent une sécurité supplémentaire.

Si le chiffrement de Proton aide à atténuer de nombreux risques de sécurité, il ne se suffit pas à lui seul. Les pirates informatiques compromettent généralement les comptes en saisissant simplement leur nom d’utilisateur et leur mot de passe, qui sont fréquemment divulgués sur le dark web, où plus de 721 millions d’identifiants de connexion ont été exposés en ligne en 2022.

Pour atténuer les menaces, protéger les utilisateurs et protéger les comptes, l’équipe de protection des comptes de Proton a mis en place plusieurs couches de défenses automatiques permettant de détecter et bloquer les attaques. Ces protections de compte protègent contre des millions de tentatives de connexion frauduleuses chaque mois, atténuent des centaines d’attaques DDoS et d’attaques par force brute sophistiquées chaque année, et protègent contre des millions de tentatives de phishing et de logiciels malveillants. Ces systèmes ont été construits de zéro en interne et fonctionnent sur des serveurs Proton dans des centres de données propriétaires, assurant un contrôle complet de la sécurité des données.

En plus de cela, le programme Proton Sentinel renforce encore la sécurité pour les utilisateurs les plus exposés ou “à risque”. Les utilisateurs inscrits au programme bénéficieront du plus haut niveau de contrôle sur la sécurité de leurs comptes Proton. Ceci comprend :

• Une protection de sécurité avancée plus susceptible de détecter et de contester les tentatives de connexion suspectes.

• Une plus grande visibilité sur les connexions et les changements de compte dans leurs journaux de sécurité.

• Les tentatives de connexion suspectes sont transmises 24h/24 et 7j/7 aux analystes en sécurité qui examinent les évaluations effectuées par les systèmes automatisés.

Le programme Proton Sentinel offre un niveau de sécurité qui n’est possible qu’en combinant l’IA à l’analyse humaine. Les comptes sur lesquels Proton Sentinel est activé ne sont pas seulement surveillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par un logiciel, mais également par des équipes d’analystes en sécurité, experts dans la détection d’infiltrations et de tentatives de prise de contrôle de compte, ce qui se traduit par une protection au-delà de ce qui est possible grâce aux seuls systèmes automatisés.