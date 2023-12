Proton annoncela sauvegarde photos dans Proton Drive pour Android

décembre 2023 par Marc Jacob

La sauvegarde photos dans Proton Drive pour Android offre une amélioration significative à l’offre de stockage de Proton et offre aux utilisateurs un moyen de sauvegarder et de stocker leurs photos en toute sécurité sur Proton Drive directement depuis leur appareil. En 2023, une grande majorité des photos sont prises depuis un smartphone, ce qui représente plus de 5 milliards d’images par jour dans le monde. Il s’agit de l’une des fonctionnalités les plus demandées par la communauté depuis le lancement de Proton Drive fin 2022.

Le chiffrement de bout en bout de Proton Drive garantit que les photos stockées sont entièrement chiffrées avant d’être téléchargées, ce qui signifie que personne, pas même Proton, ne peut accéder à ces photos. L’accent mis sur la sécurité et le respect de la vie privée fait de Proton Drive un choix sûr sur le marché très compétitif du stockage photos.

Parmi les nouvelles fonctionnalités :

• La sauvegarde sécurisée des photos : Proton Drive permet aux utilisateurs de sauvegarder en toute sécurité leurs photos et vidéos. Grâce au chiffrement de bout en bout, les moments personnels restent protégés, dans le respect des normes de confidentialité les plus élevées.

• Accès transparent sur les appareils Android : la fonctionnalité offre une synchronisation automatique des téléchargements des photos et de la galerie garantissant aux utilisateurs un accès pratique à leurs photos, tout en maintenant une connexion transparente.

• Configuration et utilisation simple et intuitive : la sauvegarde photos dans Proton Drive est conçue pour être facile à utiliser. Une fois configurée, Proton Drive télécharge automatiquement toutes les nouvelles photos et vidéos sur le cloud, offrant aux utilisateurs une solution de sauvegarde simple à utiliser.

• Gestion intuitive des photos : l’onglet « Photos » propose une vue en grille mensuelle, offrant une méthode esthétique et organisée pour parcourir et gérer les photos. Cette interface intuitive permet aux utilisateurs de sélectionner, télécharger, prévisualiser ou supprimer facilement leurs photos et vidéos.

• Accès hors ligne aux photos : pour les utilisateurs se trouvant souvent dans des zones où l’accès à internet est limité, la fonctionnalité « Disponible hors ligne » garantit que les photos importantes sont accessibles à tout moment.

• Sécurité améliorée : le chiffrement de bout en bout de Proton Drive offre non seulement une protection robuste contre les menaces de sécurité courantes associées aux fournisseurs de cloud, mais il protège également contre les vulnérabilités trouvées dans de nombreuses applications tierces.

Proton s’engage à offrir aux utilisateurs une multitude de choix en matière de tarification. Les utilisateurs disposant de l’offre gratuite de Proton Drive reçoivent un espace de stockage initial de 1 Go.

Pour les utilisateurs recherchant des capacités de stockage supplémentaires, Proton Drive propose trois abonnements payants distincts :

• Proton Unlimited : Proton Unlimited offre aux utilisateurs 500 Go de stockage sécurisé, disponible à un tarif très compétitif de 9,99 €/mois. Les utilisateurs Proton Unlimited bénéficient également d’un accès complet à l’ensemble des fonctionnalités premium de Proton Mail, Proton VPN, Proton Drive et Proton Pass, offrant un écosystème complet de services respectueux de la vie privée.

• Proton Family : Idéal pour les familles, Proton Family offre tous les avantages de Proton Unlimited tout en pouvant accueillir jusqu’à six utilisateurs. Avec une capacité de stockage combinée de 3 To répartie entre tous les membres, Proton Family garantit suffisamment d’espace pour stocker des photos, des fichiers et des documents pour chaque utilisateur.

• Proton Drive Plus : Conçu pour les utilisateurs recherchant principalement des capacités de stockage étendues, Drive Plus est la solution parfaite. Pour 3,99 €/mois, les abonnés bénéficient de 200 Go d’espace de stockage, répondant aux besoins des particuliers et des professionnels qui ont besoin d’un espace de stockage plus important.

• D’autres plans pour les entreprises sont également disponibles.

La sauvegarde photos Proton Drive est disponible dès maintenant pour tous les utilisateurs Android, la version iOS arrivera prochainement.