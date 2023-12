Proton Mail dévoile son application de bureau pour Windows et macOS

décembre 2023 par Marc Jacob

Proton Mail lance une application de bureau pour Proton Mail et Proton Calendar en version bêta. Cette nouvelle application offre aux utilisateurs de bureau Windows et macOS un accès sécurisé et chiffré de bout en bout à leur compte Proton Mail et Proton Calendar.

La nouvelle application de bureau offre aux utilisateurs le chiffrement de Proton Mail et Proton Calendar, avec la commodité d’une application de bureau dédiée. Disponible sur Windows et macOS, Proton Mail dispose désormais d’une application dédiée sur toutes les principales plateformes. Les utilisateurs peuvent accéder à leurs mails chiffrés de bout en bout même lorsqu’ils sont hors ligne, soulignant encore davantage l’engagement de Proton à rendre le respect de la vie privée et la sécurité accessible au plus grand nombre.

Au total, ce sont plus de 50 nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées à Proton Mail et Proton Calendar cette année, toutes conçues pour profiter aux entreprises et permettre aux utilisateurs d’améliorer leur productivité, tout en garantissant leur sécurité et le respect de leur vie privée. C’est une étape significative afin de rendre l’expérience d’utilisation des produits axés sur la confidentialité aussi simple et intuitive que possible, et de créer une alternative viable aux produits proposés par les Big Techs, en particulier pour les entreprises. Développer des fonctionnalités respectueuses de la vie privée est toujours un défi, mais ces mises à jour rendent la gestion des boîtes de réception et des calendriers aussi transparente que possible. Le chiffrement de bout en bout garantit que personne, pas même Proton, ne peut accéder aux données des utilisateurs.

Les dernières mises à jour de Proton Mail incluent notamment :

• Le transfert automatique des emails, qui fait de Proton le premier et le seul fournisseur de messagerie à offrir la possibilité de transférer automatiquement les emails tout en conservant le chiffrement de bout en bout, lorsqu’il est utilisé entre des comptes Proton Mail. Désormais, les utilisateurs peuvent configurer des règles de transfert automatique pour leur permettre d’être aussi productifs que possible lorsqu’ils collaborent avec des collègues, et la nouvelle prise en charge des règles de transfert automatique non chiffrées signifie également que les entreprises peuvent automatiser les flux de travail et intégrer Proton Mail à des applications telles que les CRM ou les logiciels de support client.

• La fonction snooze permet aux utilisateurs de suspendre temporairement une notification par e-mail, en programmant sa réapparition à un moment plus opportun. Non seulement les utilisateurs ne manqueront jamais un mail important, mais cette fonctionnalité permet également de créer un environnement de travail plus confortable en offrant aux utilisateurs la possibilité de recevoir une notification uniquement lorsque cela leur convient.

• Aperçus des pièces jointes : les utilisateurs peuvent prévisualiser les pièces jointes directement depuis leur boîte de réception, le tout sans compromettre leurs données, accélérant ainsi les flux de travail.

• Améliorations du calendrier : Proton Calendar est désormais jusqu’à huit fois plus rapide sur iOS, et les utilisateurs peuvent désormais faire une recherche dans leur calendrier chiffré de bout en bout sur le Web. Les jours fériés peuvent également être ajoutés au calendrier Proton d’un utilisateur.

Toutes ces fonctionnalités font partie des fonctionnalités les plus demandées par la communauté. Proton a été lancé à la suite d’une campagne de financement participatif (crowdfunding) en 2014 et repose uniquement sur les revenus des abonnements payants, les commentaires et retours des utilisateurs sont essentiels dans le développement des services Proton.

Ces fonctionnalités ne sont que quelques-unes des façons dont Proton Mail et Calendar sécurisent les données des entreprises et des utilisateurs. De la protection avancée contre le phishing à la protection contre les traqueurs, en passant par le programme de protection des comptes à risque, Proton Sentinel, la sécurité de ses clients est la priorité absolue de Proton.

Proton Mail pour Windows et macOS est disponible en version bêta pour les utilisateurs Visionary et sera disponible pour tous les utilisateurs début 2024. Nous avons rouvert nos plans Visionary pour permettre aux utilisateurs de s’inscrire jusqu’au 3 janvier. Le transfert automatique des emails est désormais disponible pour tous les utilisateurs Proton Mail disposant d’un abonnement payant. D’autres mises à jour sont disponibles pour tous les utilisateurs de Proton Mail et Proton Calendar.

L’application de bureau Proton Mail comprend :

• L’expérience complète de Proton Mail et Calendar : un design moderne optimisé pour macOS et Windows, l’application de bureau Proton Mail offre une expérience optimale, exempte de l’encombrement et des potentiels risques de sécurité des navigateurs.

• Accès facilité : facilité d’accès depuis une application dans le dock macOS ou le menu Démarrer de Windows.

• Accès hors ligne aux emails : Proton Mail pour desktop, bientôt disponible, fournira un accès hors ligne aux emails, permettant aux utilisateurs d’accéder à leur boîte de réception même lorsqu’ils ne sont pas connectés.

• Mises à jour automatiques : les utilisateurs bénéficieront des dernières fonctionnalités de Proton Mail avec des mises à jour automatiques.

• Sécurité et chiffrement : l’application de bureau Proton Mail confirme notre engagement en matière de sécurité et de confidentialité. Tous les emails envoyés entre les utilisateurs de Proton Mail sont chiffrés de bout en bout, ce qui signifie que personne - pas même Proton - ne peut accéder à vos communications sans votre consentement.

Les mises à jours majeures de Proton Mail incluent notamment :

• Transfert automatique : maintient le chiffrement de bout en bout même sur les emails transférés automatiquement entre les utilisateurs de Proton Mail. Les nouvelles règles de transfert automatique permettent aux utilisateurs, qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers, de créer des règles de transfert spécifiques, basées sur l’objet, l’expéditeur ou la pièce jointe – une fonctionnalité utilisée par de nombreuses entreprises pour partager des informations entre équipes et à des fins CRM. Le transfert est disponible pour tous les utilisateurs payants de Proton Mail. Le protocole SMTP permet aux entreprises d’intégrer des logiciels tiers pour envoyer et recevoir des e-mails avec Proton Mail. (NB : le chiffrement de bout en bout n’est maintenu qu’entre les comptes Proton Mail).

• Fonction snooze : les utilisateurs peuvent prendre le contrôle de leur boîte de réception comme jamais auparavant grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Elle permet aux utilisateurs de mettre temporairement en attente un email en particulier, en définissant un moment plus opportun pour en être informé. Non seulement cela crée un environnement de travail plus confortable, mais la répétition des notifications par courrier électronique offre aux utilisateurs une plus grande flexibilité et un plus grand contrôle sur le moment où ils accèdent à leurs courriers électroniques. Les utilisateurs disposant d’un abonnement payant pourront personnaliser différentes heures et durées de répétition, tandis que les utilisateurs gratuits auront accès à des paramètres spécifiques.

• Aperçus des pièces jointes : Les utilisateurs peuvent prévisualiser les pièces jointes directement depuis leur boîte de réception, le tout sans compromettre leurs données. Cela accélère non seulement le flux de travail, mais ajoute également une couche de protection supplémentaire à leurs emails en évaluant leur légitimité avant leur ouverture.

• Améliorations du calendrier : les rendez-vous du calendrier donnent un aperçu de la vie d’un utilisateur et font partie des informations les plus importantes et privées dont dispose une personne - et avec Proton Calendar, tout cela est protégé par un chiffrement de bout en bout. Proton Calendar est désormais jusqu’à huit fois plus rapide et les utilisateurs peuvent désormais effectuer des recherches dans leur calendrier chiffré de bout en bout sur le Web. Développer un outil de recherche qui maintient le chiffrement de bout en bout signifie créer un outil côté client qui gère intelligemment la mémoire, le processeur et le stockage. Ces nouvelles fonctionnalités améliorent l’efficacité de Proton Calendar et permettent aux utilisateurs de gérer plus facilement leurs plannings. Les jours fériés peuvent également être ajoutés au calendrier Proton.

• Le nouveau Proton Mail pour Android est maintenant en version bêta : entièrement reconstruit à partir de zéro, le nouveau Proton Mail pour Android est conçu autour de la stabilité et de la fiabilité.

Autres mises à jour de Proton Mail cette année :

• Trouvez rapidement des pièces jointes avec le filtre « contient un fichier »

• Prévisualisez les pièces jointes directement à partir de la liste des messages

• Obtenez une vue plus claire de la boîte de réception de l’utilisateur avec les courriers spams et les courriers indésirables qui ne sont plus inclus dans le dossier « Tous les messages »

• Bloquez des expéditeurs dans l’application iOS

• Réorganisez les dossiers de la barre latérale pour ne conserver que ce qui est important

• Parcourez la boîte de réception et identifiez les mises à jour des expéditeurs favoris en voyant leur image dans la boîte de réception sur iOS

• Rechercher le contenu des messages, désormais disponible pour tous les utilisateurs

• Protection contre les liens de suivi, empêchant les entreprises de suivre l’activité en ligne des utilisateurs

• Activez ou désactivez la suppression automatique des messages indésirables et spam après 30 jours sur iOS

• Affichez le nombre de messages non lus directement à partir de l’icône de l’onglet du navigateur

• Appliquez un formatage barré dans le composeur d’e-mail

• Langues supplémentaires ajoutées : finnois, hindi et suédois

• Profitez de plus d’espace visuel pour le contenu des e-mails dans l’application Web

• Accessibilité améliorée avec de nouveaux thèmes, polices et tailles de police

• Téléchargez plus rapidement des images volumineuses dans le corp de mail

• Cochez plus facilement les cases des éléments de la liste de diffusion grâce à une surface de clic plus grande

• Déposez plus facilement les pièces jointes dans le corp de mail sur l’application Web

• Accédez aux actions de courrier électronique importantes à l’aide des raccourcis clavier (⌘+K / Ctrl+K)

• Planifiez l’envoi de messages jusqu’à trois mois à l’avance

• Soyez opérationnel en un rien de temps avec Proton Mail Bridge grâce à un assistant de configuration plus simple et à la configuration automatique du profil sur MacOS

• Faites défiler automatiquement vers le bas lors de la saisie de nombreux destinataires

• Accédez plus facilement aux alias hide-my-email à partir des paramètres

• Chargez plus rapidement les e-mails contenant de nombreuses images

• Utilisez Proton Mail en mode paysage sur iPhone ou iPad

• Ajoutez un prénom et un nom aux contacts.

• Activez la recherche de contenu de message en un seul clic si un résultat de recherche est vide

• Exportez des messages avec le nouvel outil d’exportation Proton Mail

• Transférer automatiquement les e-mails de Proton Mail à n’importe qui

• Autodestruction des e-mails dans la boîte de réception à une date présélectionnée

• Recevez automatiquement les e-mails envoyés à l’adresse Gmail dans votre boîte de réception sécurisée Proton Mail avec le transfert Gmail

• Invitez des membres de votre famille et partagez des avantages, notamment 3 To d’espace de stockage avec le nouveau forfait Proton Family

• Rédigez des e-mails et planifiez leur livraison au destinataire ultérieurement

• Obtenez une vue d’ensemble de la boîte de réception, du calendrier et des contacts sans avoir à basculer entre les différents onglets grâce au nouveau panneau latéral

• Parrainez des amis sur Proton et obtenez des crédits, directement depuis notre application iOS

• Appuyer sur une nouvelle notification sur iOS mène désormais directement au message, réduisant ainsi le temps de chargement de la liste des messages

• Configurer des applications ou des appareils professionnels (par exemple des imprimantes) pour envoyer des e-mails à partir d’adresses Proton Mail à l’aide du protocole SMTP

• Identifiez facilement les emails officiels de Proton grâce au nouveau badge officiel

• Personnalisez et réorganisez les actions disponibles dans la barre d’outils de l’application iOS

• La nouvelle application Proton Mail pour Android est maintenant en version bêta, entièrement reconstruite pour plus de stabilité et de fiabilité

Autres mises à jour de Proton Calendar cette année :

• Recherche dans le calendrier chiffré de bout en bout

• Obtenez des vitesses de chargement plus rapides lorsque vous utilisez l’application Web et exportez des calendriers

• Consultez rapidement les adresses des participants aux événements, copiez-les et créez ou affichez des contacts liés

• Voir les jours fériés dans le calendrier Proton

• Répondre et accepter les invitations d’agenda externes transférées

• Profitez d’une présentation améliorée de l’application et d’un espace accru pour les événements du calendrier

• Acceptez et ajoutez des invitations au calendrier même si le champ organisateur dans le fichier ICS est vide

• Importez des événements

• Interagissez avec les contacts dans le panneau latéral lors de la création d’un événement dans Proton Calendar

• Chargez les événements jusqu’à trois fois plus rapidement et parcourez le mini calendrier jusqu’à huit fois plus rapidement grâce à des avancées significatives en termes de performances pour iOS

• Supprimez les calendriers de l’application iOS

• Les utilisateurs peuvent partager leur calendrier directement avec toute personne utilisant Proton