Proofpoint lance une plateforme de protection de l’information et de sécurité dans le cloud

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Proofpoint, Inc. annonce plusieurs innovations centrées sur l’humain à travers ses trois plateformes phares : Protection contre les menaces (Threat Protection), Conformité (Compliance), et la nouvelle Protection de l’information et Sécurité du cloud (Information Protection and Cloud Security).

Disponible dès aujourd’hui, la plateforme de protection de l’information et de sécurité dans le cloud de Proofpoint combine la prévention des pertes de données d’entreprise (DLP), la gestion des menaces internes, le cloud app security broker (CASB), l’accès réseau zéro trust, l’isolation du navigateur à distance et une solution de sécurité web cloud native.

Proofpoint Web Security : Disponible à partir de Protect 2021, il s’agit de la nouvelle solution de sécurité cloud native de Proofpoint qui fournit des contrôles et une isolation lorsque les utilisateurs finaux accèdent à Internet. Lorsqu’elle est combinée aux solutions d’accès CASB, d’isolation du navigateur à distance et de sécurité réseau Zéro-Trust de Proofpoint, les entreprises disposent d’une nouvelle architecture de sécurité SASE qui peut assurer un contrôle d’accès associé à une protection des menaces et des données pour les utilisateurs accédant aux applications sur Internet, aux services de cloud computing et aux applications privées.

Services de transition gérés : Disponible dès maintenant suite à l’intégration d’Intelisecure, ce nouveau service permet aux entreprises de bénéficier d’un partenaire de confiance, doté d’une grande expérience en matière de migration et de mise hors service, pour remplacer leurs anciens produits DLP par de nouvelles innovations centrées sur les personnes.

La plateforme de protection des menaces contre les attaques BEC de Proofpoint, optimisée par Supernova : Disponible dès maintenant, la solution de défense avancée contre les BEC de Proofpoint se concentre sur l’arrêt des tentatives de compromission des e-mails professionnels (BEC). Cette capacité est alimentée par une toute nouvelle plateforme de détection appelée Supernova. Tirant parti de la télémétrie des passerelles entrantes et sortantes, de l’analyse des risques de la chaîne logistique et des données API des plateformes cloud telles que Microsoft 365 et Google Workspace, Supernova découvre avec précision les attaques les plus sophistiquées de fraude par email.

La plateforme de protection des menaces de Proofpoint riches en fonctionnalités : Disponible dès à présent en trois niveaux de fonctionnalités, la plateforme de protection des menaces (Threat Protection) de Proofpoint offre une protection unique, centrée sur les personnes, contre les menaces liées à la messagerie et au cloud computing, notamment les ransomwares, le vol d’identifiants, les BEC, etc. Des innovations telles que Nexus People Risk Explorer sont disponibles pour les clients P0, P1 et P1+, et TAP URL Isolation est disponible pour tous les clients P1+.

Formation à la sensibilisation à la sécurité - Tableau de bord du RSSI : Disponible au début du troisième trimestre 2021, le tout nouveau tableau de bord de Proofpoint offrira aux RSSI une visibilité sur les performances des programmes et des comparaisons entre pairs du secteur, afin d’influer positivement sur les changements centrés sur les personnes.

NexusAI for Compliance : Annoncé en mai 2021, Proofpoint NexusAI for Compliance utilise l’innovation en matière de machine learning pour résoudre les défis liés à la conformité et identifie rapidement les violations de la conformité afin d’économiser du temps et des coûts matériels.

Proofpoint Content Capture collecte et stocke les données basées dans un ensemble consolidé : Disponible au début du troisième trimestre 2021, la solution Content Capture de Proofpoint offrira une collecte de données améliorée et rassemblée en un point de vue unique, ainsi qu’un stockage et une révision basés sur cet ensemble consolidé de données dans Proofpoint Enterprise Archive. Cette innovation aide à répondre aux tendances de croissance omniprésentes du volume de données et permet au contenu des communications numériques d’être collecté dans des conversations complètes - unifiées à travers les canaux et les identités des utilisateurs - et non par des messages de discussion indépendants. Cette fonctionnalité réduit le délai de révision tout en augmentant la précision de l’identification des risques.