Proofpoint lance de nouvelles innovations en matière d’archivage d’entreprise dans le domaine de l’eDiscovery et de la surveillance de la conformité

juin 2020 par Marc Jacob

Proofpoint, Inc. annonce de nombreuses améliorations à sa solution primée Proofpoint Enterprise Archive pour aider les clients à simplifier le processus de e-Discovery, de supervision et à réduire les coûts associés. Déployée par les plus grandes entreprises, Proofpoint Enterprise Archive est une solution d’archivage basée sur le cloud, qui offre des performances de recherche et de SLA inégalées.

Proofpoint Enterprise Archive s’appuie sur l’intelligence du cloud et le machine learning pour aider à résoudre les problèmes les plus difficiles de conservation des informations à long terme, de e-discovery et de supervision. Parmi les nouveautés :

• Rationalisation du processus de e-discovery pour accroître l’efficacité et réduire les coûts. Une nouvelle fonction de gestion des dossiers au sein du module "Discovery Analytics" permet désormais d’organiser les éléments de e-discovery en dossiers pour une orchestration et un suivi efficaces, aidant ainsi les équipes juridiques à effectuer plus d’analyses en interne. Avec Proofpoint Enterprise Archive, les utilisateurs peuvent trouver des informations pertinentes en moins de 20 secondes en moyenne**. Une fois découvertes, les informations critiques sont préservées et exportées dans divers formats standards.

• Des connaissances approfondies permettent d’accroître la visibilité en vue d’atténuer les risques. Un nouveau tableau de bord des risques de conformité permet aux équipes de visualiser rapidement les principaux risques de conformité et les tendances en matière de violation des règles pour une enquête plus approfondie. Cette vue centrée sur les individus permet d’identifier les personnes qui nécessitent une action ciblée ou une formation spécifique.

• Une supervision renforcée de la conformité réglementaire pour améliorer la précision de l’examen des données de messagerie électronique, des données sociales et des données de collaboration d’entreprise. Les entreprises du monde entier font confiance à Proofpoint Enterprise Archive et à ses nombreuses fonctionnalités de supervision pour gérer efficacement la conformité aux réglementations telles que la SEC, la FINRA, et l’IIROC grâce à des fonctionnalités étendues de capture, de surveillance et de reporting. Cela inclut de nouvelles fonctionnalités de supervision intelligente pour identifier les contenus problématiques, segmenter en sous-ensembles pour un examen plus approfondi, et faire apparaître les tendances des contenus de faible valeur qui peuvent finalement être filtrés.