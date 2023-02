Proofpoint dévoile un programme de partenariat simplifié

février 2023 par Marc Jacob

Proofpoint, Inc annonce un nouveau programme de partenariat qui vise à renforcer les relations avec les clients, stimuler les ventes et consolider les flux de revenus. Le programme, nommé Proofpoint Element Partner, permet de se délester de la complexité souvent associée à la plupart des programmes de partenariat existants, en facilitant l’accès immédiat à un portefeuille de contenu cybersécurité et conformité de plus en plus riche, destiné à développer l’activité et le succès commercial, pour les milliers de fournisseurs de services gérés (MSP), fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP), distributeurs et revendeurs à valeur ajoutée (VAR) de l’écosystème Proofpoint.

Le programme Proofpoint Element offre une structure simplifiée à deux niveaux, « Core » et « Elite », accompagnée par une démonstration claire et optimisée des avantages. Avec un parcours modulé pour atteindre le statut « Elite », tous les partenaires de l’écosystème Channel de Proofpoint peuvent ainsi différencier leurs offres de services et répondre plus efficacement aux besoins du marché. Le programme remanié et étoffé offre également au réseau Channel tous les outils nécessaires pour développer leurs relations clients, tout en améliorant le taux de succès commerciaux, et ce grâce à des moyens de vente étendus, des ressources de formation pratiques, l’aide au développement marketing et une assistance technique, notamment :

• Niveau Core : tous les partenaires Channel — qu’ils soient MSP, MSSP ou VAR — débutent au niveau Core. Les exigences nécessaires pour y accéder et conserver le statut sont minimes, et les partenaires Core bénéficient d’avantages multiples pour vendre et soutenir les solutions Proofpoint, par exemple l’enregistrement des transactions, les certifications commerciales, la formation technique et les récompenses.

• Niveau Elite : les partenaires Channel Elite font partie de ceux qui atteignent les objectifs de revenus les plus rigoureux, investissent dans des formations commerciales et techniques, et participent activement à la distribution de solutions Proofpoint. En retour, les partenaires Elite ont accès à de nombreux avantages, par exemple des remises importantes sur l’enregistrement des transactions, l’affectation d’un responsable de compte Channel dédié, une priorité dans l’allocation des fonds marketing disponibles, ainsi que d’autres avantages attachés à cet échelon supérieur. De plus, ils peuvent bénéficier d’une remise dite Value Incentive Rebate sur la base de plans d’engagements de croissance commerciale co-signés annuellement.

Les partenaires peuvent également envisager de se spécialiser dans la protection de l’information — avec des produits tels que CASB, Endpoint DLP ou Insider Threat Management — ou la formation Proofpoint Security Awareness.

Les principaux avantages du programme de partenariat Proofpoint Element sont les suivants :

• Une structure de remise actualisée et une protection supplémentaire pour les partenaires.

• La possibilité pour les partenaires d’ajouter leur propre ensemble de services, en plus de la technologie de pointe de Proofpoint afin d’augmenter la rentabilité, les revenus et la fidélité des clients.

• Des outils améliorés pour aider les partenaires à fonctionner de manière plus efficace, plus fiable et ainsi évoluer plus rapidement.

• Une provision prioritaire, permettant de raccourcir le temps de déploiement pour soutenir la satisfaction des clients.

• Des parcours spécialisés mettant davantage l’accent sur les capacités des partenaires et des ressources supplémentaires, notamment l’accès aux laboratoires.

• Une équipe d’experts dédiée pour soutenir la planification commerciale, aux conversations avec les clients et à la stratégie de mise sur le marché.

• Une formation approfondie des partenaires, un renforcement des ventes, ainsi que des ressources et une assistance technique.

• Un soutien marketing comprenant le développement de stratégie, un contenu personnalisé et des campagnes sur mesure, ainsi que l’accès aux experts Proofpoint Channel Account Managers, Channel Marketing Managers, Global Program Managers et Field Marketing Managers pour développer la notoriété de la marque, générer plus de prospects et faire évoluer l’activité.

• Des environnements A/B dédiés pour les tests internes, la formation et les démonstrations aux clients.