Proofpoint dévoile sa nouvelle plateforme ObserveIT

juillet 2020 par Marc Jacob

Proofpoint lance sa nouvelle plateforme de gestion des menaces internes (ITM) ObserveIT, basée sur le cloud. Cette solution propose de nombreux services : détection des risques internes, réponse rapide aux incidents, visibilité complète de l’activité des utilisateurs, interactions entre les données et mise en contexte de la menace.

Disponibles dès aujourd’hui, les innovations présentées sur cette nouvelle plateforme ITM basée sur le cloud, proposent un nouveau modèle d’analyse des risques utilisateur, centré sur l’humain, afin de réduire les risques et d’offrir un meilleur retour sur investissement. En outre, la plateforme propose une approche évolutive pour répondre aux besoins des équipes de cybersécurité modernes.

Selon l’institut Ponemon, le coût moyen des menaces internes a augmenté de 31 % en deux ans, pour atteindre 11,45 millions de dollars. De plus, la fréquence des incidents a augmenté de 47 % au cours de la même période. Étant donné que les manières de travailler et d’interagir avec l’information évoluent rapidement, la notion traditionnelle de périmètre de sécurité s’estompe également. De nos jours, les collaborateurs sont le nouveau périmètre. Il est primordial pour les entreprises d’avoir une vision claire de l’endroit où sont stockées leurs données critiques, des personnes qui y ont accès et de vérifier que les droits n’ont pas été outrepassés.

L’approche intégrée et centrée sur l’humain de Proofpoint rend cette nouvelle solution performante pour répondre aux défis de protection des personnes et des données critiques. Cette intégration, qui est fondamentale pour la gestion holistique des risques internes, combine une visibilité unique des menaces en temps réel, la protection des informations par Cloud App Security Broker (CASB), et une formation de sensibilisation à la sécurité avec la plateforme ITM ObserveIT.

Les nouveautés de la plateforme ITM ObserveIT incluent :

• Des capacités améliorées pour la détection des menaces internes qui réduisent le temps moyen de détection (MTTD) des incidents. Ces améliorations réduisent la fréquence et la gravité des incidents afin de diminuer les dommages financiers et atteintes à l’image de marque.

• Un workflow de réponse aux incidents intégré rationalise et accélère la coordination inter-fonctionnelle afin de réduire le délai moyen de réaction (MTTR). Cette intégration permet également d’atténuer plus efficacement les effets négatifs liés aux incidents internes.

• Un déploiement simplifié et hautement évolutif du cloud qui offre une plus grande agilité organisationnelle et réduit le temps investit par les équipes de cybersécurité aux ressources limitées.