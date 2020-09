Proofpoint dévoile sa formation en cybersécurité dédiée aux PME

septembre 2020 par Marc Jacob

Proofpoint, Inc. annonce le lancement d’une nouvelle solution de sensibilisation à la sécurité : Proofpoint Essentials. Cette formation a pour but d’aider les petites et moyennes entreprises (PME) à identifier les principaux risques, grâce à des simulations de menaces réalistes, et à dispenser une formation ciblée selon les utilisateurs de l’entreprise. Basée sur les recherches de Proofpoint, cette solution permet aux employés des PME de suivre une formation immersive pour apprendre les bons réflexes lorsqu’ils sont confrontés à une menace réelle.

Disponible dès à présent auprès des partenaires et des revendeurs, la solution de sensibilisation à la sécurité Proofpoint Essentials fait partie de la plateforme Proofpoint Essentials simplifiée et partagée conçue spécifiquement pour les PME. L’approche pédagogique primée propose des formations dans 40 langues différentes, toutes d’une durée comprise entre 5 et 15 minutes, qui peuvent être suivies à tout moment, en tout lieu et sur tout appareil connecté. La bibliothèque de contenu de Proofpoint, composée de modules de formation interactifs et basés sur des jeux, garantit que les dernières tendances en matière de menaces sont couvertes.

Les PME peuvent également utiliser les simulations de phishing de Proofpoint Essentials Security Awareness ThreatSim Phishing pour comprendre le niveau de vulnérabilité de leurs employés face aux multiples attaques de phishing. Grâce aux recherches sur les menaces réalisées par Proofpoint, des milliers de modèles différents permettent aux utilisateurs d’évaluer les divers types de menaces, notamment les pièces jointes malveillantes, les URL dangereuses et les vols de données personnelles. Des rapports faciles à comprendre fournissent aux PME une visibilité accrue sur la vulnérabilité et le comportement des utilisateurs afin de comprendre les progrès réalisés.