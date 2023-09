Proofpoint dévoile de nouvelles fonctionnalités de sensibilisation à la sécurité pour éduquer les utilisateurs sur les menaces cyber avancées

septembre 2023 par Marc Jacob

Proofpoint, Inc dévoile une série de nouvelles fonctionnalités et contenus inclus dans sa suite de solutions, reconnues dans l’industrie, destinées à la sensibilisation des utilisateurs à la sécurité et la préparation des organisations à se défendre contre les menaces cyber les plus avancées à ce jour. Annoncées lors du sommet Proofpoint Wisdom 2023, ces améliorations simplifient la formation des utilisateurs grâce à l’automatisation qui permet de créer facilement une approche d’apprentissage personnalisée, et à un nouveau contenu attrayant conçu pour capter et maintenir leur intérêt.

Les nouvelles fonctionnalités annoncées aujourd’hui sont les suivantes :

Groupes adaptatifs : Pour les organisations qui mettent en place un programme éducatif adaptatif, cette nouveauté permet aux responsables de programme d’automatiser facilement les actions en fonction des caractéristiques utilisateurs (les membres de l’équipe financière qui échouent systématiquement face aux campagnes de phishing par exemple). Elle permet d’intégrer, de manière automatique, les utilisateurs dans ce groupe unique. L’automatisation et l’adaptabilité permettent également la mise à jour automatique du groupe, ce qui réduit le temps dédié à la gestion du programme et la possibilité d’erreur manuelle. (Q4, 2023)

Hameçonnage (ML leveled phishing) : la bibliothèque de contenu s’enrichit de modèle de simulation de phishing et d’expérience post-clic pour faciliter la recherche et filtrer en fonction de la difficulté du modèle, des marques, etc. La nouvelle expérience post-clic offrira un moyen plus facile et intégré pour trouver le bon niveau et le bon type de simulation et de suivi d’apprentissage, permettant d’adapter les campagnes en fonction du rôle et du niveau de connaissance de l’employé. (Q1, 2024)

Nouveaux formats de contenu : avoir accès à des contenus nouveaux et variés est un élément clé pour permettre aux organisations de personnaliser l’expérience des participants et d’élaborer un programme qui les motive à changer leur comportement.

• « When Emotions Run High » (« quand l’émotion est à son paroxysme ») est une série de courts métrages offrant une mise en situation réelle. L’histoire se déroule dans un immeuble de bureaux modernes et permet d’apprendre les bons réflexes à travers le point de vue et les pensées du personnage principal qui fait face à des situations à risque. Une voix bienveillante est présente pour rappeler que la meilleure défense est le bon sens. (Q3, 2023)

• La campagne de sensibilisation des héros de la cybersécurité. Étalée sur l’ensemble de l’année, elle constitue une approche attrayante, durable et complète de sensibilisation des collaborateurs aux cybermenaces et aux meilleures pratiques de défense. Par le biais de cette campagne annuelle, les gestionnaires peuvent améliorer leur offre de formation en incorporant un programme de sensibilisation prêt à l’emploi qui renforce les principes de sécurité sur une période prolongée. (Q3, 2023)

• De nouveaux jeux pour inciter la participation des collaborateurs. « Anti-Phishing Phil », un des jeux favoris de la plateforme, se pare d’un nouveau design plus moderne tout en assurant toujours l’enseignement des meilleures pratiques de sécurité pour identifier et repérer les courriels malveillants. Le lancement d’Anti-Phishing Phil sera suivi d’autres jeux en cours de développement. (Q3-Q4, 2023)

• De nouvelles additions au programme « Hall of Hackers » abordent le thème des menaces internes sous la forme d’une série de cartoons diffusée sur les plateformes de streaming. En résulte une animation amusante et sophistiquée, avec une narration et un dialogue engageant et léger. (Q3, 2023)

• « Nano training » propose des clips vidéo percutants. En moins de 30 secondes, ils communiquent et renforcent une leçon simple qui peut soutenir l’adoption des bons réflexes. (Q3, 2023)

Le programme Proofpoint Security Awareness est utilisé par 6 000 clients et forme plus de 58 millions d’utilisateurs. Notre série de produits est utilisée par 67 % des entreprises du classement Fortune 100 et comprend 1 500 modèles de phishing qui effectuent plus de 135 millions de simulations chaque année. Les organisations qui mettent en place notre solution constatent une réduction de 40 % des clics sur les liens de courriels malveillants. Cette année, le programme de certification de sensibilisation à la sécurité de Proofpoint a compté plus de 11 000 participants, fournissant à ces participants les bases nécessaires pour identifier les menaces tout en protégeant leur organisation.