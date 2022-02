Proofpoint annonce la nomination de Laurent Courtois au poste de Country Manager et Directeur des Ventes, France

février 2022 par Marc Jacob

Laurent Courtois apportera à Proofpoint une expérience internationale de plus de 25 années dans les secteurs de la cybersécurité, de l’informatique et des télécommunications.

Reconnu pour sa capacité à établir des relations de confiance avec ses clients en conjuguant motivations externes, objectifs et défis internes, il continuera à développer la culture de confiance, d’innovation et de performance propre à Proofpoint.

Précédemment, Laurent Courtois a occupé différentes fonctions dans l’industrie informatique et télécoms ; d’abord technique au sein du Groupe SAGEM, et en environnement opérateurs télécom (MCI Worldcom, Vodafone et T-Systems) sur des fonctions commerciales et de management des ventes internationales, notamment chez Verizon, avant de rejoindre Proofpoint en 2019. Laurent est par ailleurs Consultant Lean Six Sigma - Business Transformation.