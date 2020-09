Proofpoint annonce la nomination de Thierry Bedos au poste de Vice-Président Europe du Sud

septembre 2020 par Marc Jacob

Thierry apporte à Proofpoint plus de 30 ans d’expérience dans la direction des ventes de solutions informatiques au sein des plus grandes entreprises mondiales du secteur. Reconnu pour son leadership, sa connaissance approfondie du marché informatique et ses performances commerciales, il mettra à profit son expertise au service d’organisations devant évoluer dans un paysage de cyber menaces en constante évolution.

Dans le cadre de ses nouvelles missions, Thierry Bedos sera en charge de piloter le développement des revenus, d’améliorer l’engagement des clients et de renforcer l’écosystème de partenaires de Proofpoint en France, en Italie, en Espagne et au Portugal.

Avant de rejoindre Proofpoint, Thierry a été directeur général de SAS France, où il a également dirigé la division Retail & Manufacturing pour l’Europe du Sud et de l’Ouest. Précédemment, Thierry a occupé plusieurs postes de direction chez McAfee, ISS, JD Edwards, Peoplesoft et IBM.

Thierry Bedos est diplômé de l’INSA (Institut national des sciences appliquées) de Lyon, en France, et titulaire d’un MBA de l’IAE France.