Proofpoint améliore sa plateforme de formation à la cybersécurité

septembre 2020 par Marc Jacob

Proofpoint, Inc. annonce de nombreuses innovations centrées sur l’humain pour sa plateforme de formation à la sécurité Proofpoint. Cette solution aide les entreprises du monde entier à former leurs collaborateurs, et à améliorer l’expérience des utilisateurs. Disponible au quatrième trimestre 2020, la plateforme s’intégrera plus étroitement avec les recherches sur les menaces de Proofpoint, les meilleurs de leur catégorie, afin de permettre aux équipes de sécurité d’identifier facilement les risques centrés sur les personnes et d’assigner des formations aux utilisateurs ciblés, tout en introduisant de nouvelles fonctionnalités de personnalisation.

Les organisations du monde entier peuvent désormais intégrer la sensibilisation à la cybersécurité centrée sur l’humain à leur stratégie de sécurité global, afin d’accroître leur efficacité grâce à une formation très ciblée. La majorité des employés de bureau étant obligés de travailler à distance en raison de la pandémie de COVID-19, il est essentiel d’enseigner aux utilisateurs finaux comment fonctionner en toute sécurité à partir d’un nouvel environnement. Les nouvelles améliorations apportées à la formation en sécurité de Proofpoint sont :

• L’intégration des recherches sur les menaces : En utilisant les meilleures recherches sur les menaces de Proofpoint, les clients peuvent identifier les risques centrés sur l’humain et importer automatiquement les "Very Attacked People" et les "Top Clickers" dans la plateforme de sensibilisation à la sécurité pour leur attribuer la formation appropriée. La plateforme utilise des leurres provenant d’attaques réelles via des simulations d’attaques de phishing ThreatSim, de SMS et d’USB et offre un contenu court, à partir des menaces observées par l’équipe de recherche sur les menaces de Proofpoint.

• Amélioration des rapports et analyse des messages utilisateurs : La formation à la sécurité de Proofpoint permettra aux utilisateurs de signaler plus facilement les messages suspects sur n’importe quel appareil grâce à des bannières d’avertissement par e-mail en ligne, y compris la fonctionnalité "Signaler un phishing" de PhishAlarm. PhishAlarm permet aux utilisateurs de signaler les e-mails de phishing et autres messages suspects en un clic, tandis que l’analyse intégrée permet aux administrateurs de comprendre si le message est malveillant.

• Personnalisation et rapports avancés : La personnalisation avancée en libre-service du contenu de la formation permet une plus grande flexibilité pour une meilleure pertinence pour l’utilisateur. Le reporting avancé permettra de mieux connaître la capacité des utilisateurs à identifier et à signaler les messages suspects. L’approche pédagogique primée de Proofpoint propose des expériences ciblées et personnalisées pour améliorer le comportement des utilisateurs. Ces formations sont disponibles dans 40 langues différentes et peuvent être suivies à tout moment, en tout lieu et sur tout appareil connecté.