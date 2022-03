Proofpoint : Les étudiants dans le viseur des cybercriminels avec de fausses offres d’emploi

mars 2022 par Proofpoint

Les chercheurs en cybersécurité de Proofpoint mettent en garde les universités et les étudiants contre une tentative de fraude ciblée par email sur le thème de l’emploi, qui pourraient leur coûter des milliers d’euros s’ils en sont victimes.

• Les cybercriminels se font passer pour des recruteurs et des employeurs et tentent d’attirer des étudiants à court d’argent avec une fausse offre d’emploi. Ils utilisent la promesse d’un travail à domicile pour collecter des données personnelles, voler de l’argent ou convaincre les victimes de participer malgré elles à des activités illégales telles que le blanchiment d’argent.

• Proofpoint voit chaque jour près de 4 000 de ces escroqueries par email, qui impliquent souvent de faux chèques de salaire et des demandes d’argent par virement bancaire et Bitcoin.

• Cette arnaque cible presque exclusivement les étudiants et, selon le FBI, les victimes déclarent avoir perdu en moyenne près de 3 000 euros.

• Proofpoint a vu plusieurs exemples avec des offres d’emploi telles qu’un poste d’assistant personnel pour l’UNICEF et des emplois de mannequin pour des marques de mode telles que Zaful et Fashion Nova - captures d’écran ci-dessous.

Sherrod DeGrippo, Directrice des menaces émergentes chez Proofpoint, a déclaré : "Ces types de menaces peuvent faire perdre aux gens leurs économies ou les inciter à participer à une opération criminelle sans le savoir. Elles sont très préoccupantes pour les universités en particulier, et Proofpoint détecte et bloque chaque semaine des milliers de menaces de fraude à l’emploi qui pourraient nuire à leurs étudiants et à leurs professeurs."