Proginov a activé son plan de continuité

mars 2020 par Marc Jacob

Faire face à la demande de télétravail

Dès le jeudi 12 mars, suite aux annonces du gouvernement, de nombreux clients de Proginov ont demandé à passer un certain nombre de leurs salariés en télétravail, phénomène accentué par l’annonce du confinement général du lundi 16 mars. Les équipes de Proginov se sont aussitôt mobilisées pour délivrer des jetons de connexion sécurisée à internet au fur et à mesure des besoins de leurs clients. Les infrastructures de Proginov sont totalement en capacité de supporter ces changements exceptionnels sans rupture de service. L’entreprise, dans le cadre de sa démarche ISO, avait plus particulièrement travaillé son plan de continuité pandémie. Il lui a suffi d’activer ce plan.

Assurer une continuité de services pour les secteurs stratégiques

L’ERP Proginov et sa plateforme d’hébergement sont utilisés par des clients de différents secteurs d’activité. Certains sont à l’arrêt, mais d’autres ont plus que jamais besoin d’une continuité de service, comme la production et la distribution agroalimentaire, la santé, la fabrication de gel hydroalcoolique, l’emballage, les garages poids-lourds, etc. Proginov a donc activé son plan de continuité de manière à assurer un service optimal pour ces secteurs. Les équipes surveillent au quotidien l’état de charge ainsi que la sécurité de ses liens de communication.

Protéger ses salariés

Parce que la protection de ses salariés est primordiale pour Proginov, dès le lundi 16 mars, ses salariés ont commencé à basculer en télétravail. Alors que Proginov a toujours privilégié le présentiel pour favoriser les contacts humains, en 24 heures, 90 % des équipes ont réussi à passer en télétravail. Elles assurent, à distance, le maintien de l’activité et l’assistance de leurs clients.